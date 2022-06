El programa de Preescolar Alternativo y Preescolar DIF-SEG será sustituido por preescolares formales, lo que deja sin empleo a 77 educadoras

Luis Telles

Uriangato.- La desaparición de los servicios de Preescolar Alternativo y Preescolar DIF-SEG dejará sin empleo hasta a 77 educadores de las zonas rurales de Guanajuato.

Las primeras quejas las dieron coordinadoras regionales, educadoras orientadoras y becarios, quienes denunciaron que de un día para otro se les informó de la eliminación de los programas de Preescolar Alternativo y Preescolar DIF-SEG, donde laboraban; esto para dar paso a nuevo personal, supuestamente sin experiencia ni formación como educadores.

Por su parte, la SEG aseguró en un comunicado que sí efectuará lo que llaman una regularización de los servicios de Preescolar Alternativo y Preescolar DIF-SEG, misma que conlleva su desaparición y su paso al sistema de preescolar formal.

Debido a esto, renovará los puestos de 77 educadoras orientadoras, pero aseguran que estas vacantes serán ocupadas por personas con título de licenciatura en educación preescolar y experiencia mínima de dos años.

Además, la SEG afirma que respetará los derechos laborales de las 77 educadoras despedidas, y asegura que el apoyo de becarios contuinuará.

Foto: Especial

Educadoras reclaman la pérdida de sus empleos

De un día para otro, autoridades federales educativas informaron a siete coordinadoras regionales, 55 educadoras orientadoras y decenas de becarios, que el programa Preescolar Alternativo, que atiende niños y niñas de comunidades rurales y de los diferentes DIF municipales, desaparecería. Esto afectará a 906 preescolares en el estado de Guanajuato, además de todos los preescolares DIF-SEG.

Maestras y becarios denunciaron que la desaparición del programa se disfraza con la fusión de un nuevo programa llamado Preescolar Rural.

“Con este nuevo programa, nos quitan a todas las figuras que estamos tanto de Preescolar Alternativo como de DIF, para contratar gente nueva”, afirman.

Explicaron que Preescolar Alternativo nace en comunidades donde según el Gobierno federal, no se justifica mandar una maestra formal. Debido a esto, se contratan estudiantes con formación para maestro para atender a los niños y niñas.

Por su parte, quienes son educadoras orientadoras y coordinadoras regionales, se dedican a capacitar a los becarios. Principalmente porque llegan con completo desconocimiento de cómo se trabaja en un aula, con niños y niñas.

“Y se trabaja como en cualquier jardín de niños normal; se suben evaluaciones al sistema, se lleva un programa escolar de mejora continua, se hace absolutamente todo”.

Ahora, denunciaron que con el nuevo programa Preescolar Rural, la SEG pretende poner a cargo a gente que no tiene ninguna experiencia.

“Se maneja que se va a trabajar una convocatoria, y que esa convocatoria va a ser para gente que no esté adscrita a Secretaría de Educación. Entonces puede ser cualquier profesionista o quien llegue con formación normalista, pero sin experiencia”, lamentaron.

Señalaron que, a dichas personas se les capacitará en dos semanas, algo que teóricamente sería factible. Sin embargo señalan que cada preescolare maneja situaciones diferentes y complicadas; porque se trabaja con padres de familia que muestran cierta renuencia en querer llevar a los niños a la escuela. “Ahí nosotros tenemos que hacer esa labor de convencimiento con esos padres de familia”, señalaron.

Foto: Especial

Se quejan la coordinadora estatal, Aida Josefina Castro

Revelaron que hace seis años, a Preescolar Alternativo ingresó como coordinadora estatal, Aida Josefina Castro Rodríguez. Ella es originaria de Monterrey, y aseguran que ni siquiera tiene el perfil de preescolar.

“Ella llegó con un perfil de educación especial, y simplemente no le tiene amor a nuestro estado, a nuestra cultura, nuestra gente, por lo que llega con cierta soberbia. Además es grosera, dice: ‘Esa es mi forma de ser porque así hablamos los de Monterrey’, y supongamos que sí, pero hay ciertos momentos donde podemos hablar de una manera grosera si la situación lo requiere, y ella únicamente se dirige a su gente de una manera prepotente”.

En ese sentido, desde que llegó se empezaron a perder recursos, ya no se contrataron nuevas orientadoras, y el programa poco a poco desaparece.

“Hoy, de un día para otro, simplemente dice: ‘se cierra; no desaparece, cambia de modalidad, y quienes estaban ya no pueden seguir en la función’”, afirmaron.

Recordaron que el programa Preescolar Alternativo nació en 1991, y ahora, 31 años después, la coordinadora estatal lo desaparece. Además critican que nunca se les tomo en cuenta para ver qué podían mejorar y qué sugerían para mantener el programa.

“Dicen que van a tener cobertura con el nuevo programa en todo el estado, y a lo mejor sí, pero no habrá calidad en la educación. Simplemente al no tener personas capacitadas al frente, que estén dando capacitación constante a estos maestros, nada más van a llegar a entretener al niño, no quieren que el niño aprenda”, sentenciaron.

Confirma SEG desaparición del Preescolar Alternativo y Preescolar DIF-SEG

Por su parte, la SEG confirmó los cambios al Preescolar Alternativo y Preescolar DIF-SEG, y precisó que, a través de las delegaciones regionales, sustituirá sus servicios a preescolar formal.

También se homologará la supervisión del Preescolar Alternativo y Preescolar DIF-SEG mediante una rezonificación mixta. Esto, en teoría, permitirá un mayor equilibrio en el número de escuelas por zona.

Serán renovados además los lineamientos y procesos relacionados con la planeación, programación, pago de becas, servicios escolares, capacitación y evaluación.

Cambios provocan el despido de 77 educadoras orientadoras

La SEG señaló que en concreto, el cambio afectará a 77 educadoras orientadoras. Sin embargo afirman que se garantizarán sus derechos laborales, como su plaza o su antigüedad.

“Se garantizan los derechos laborales de las 77 educadoras que venían cubriendo las funciones de coordinadoras regionales, coordinadoras de zona y educadoras orientadoras. A ellas se les regresará a su reserva de base, conservando su plaza de educadora y su antigüedad”, se lee en el comunicado.

Foto: Especial

De las 77 coordinadoras de regionales, de zona y educadoras orientadoras de preescolar alternativo, 57 son plazas de origen federal y 20 estatales. Y de todas ellas se garantiza que regresarán a su reserva de base.

Estos puestos serán reemplazados en un proceso de convocatoria abierta. En esta, los requisitos serán tener el título de licenciatura en educación preescolar y al menos dos años de experiencia como docente de preescolar en el caso de Educadoras Orientadoras; y tres años de experiencia en el caso de Coordinadoras Regionales. Estas figuras se pagarán ahora bajo el concepto de beca, se informó.

Finalmente, la SEG garantiza que el servicio educativo en los preescolares rurales continuará, así como el apoyo de becarias frente a grupo.

