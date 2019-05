Desaparece el Kilo como lo conocemos, su peso ha cambiado desde hoy

Se trata de un cambio en la definición científica de ésta y otras unidades de medición, como el amperio, el kelvin y el mol

AFP / Redacción

París, Fr.- La nueva definición mundial del kilogramo ya no dependerá de ningún objeto físico, como era antes un cilindro de metal llamado la ‘Gran K’, la decisión entró en vigor este lunes.

Este nuevo sistema de medidas fue decidido en noviembre en Versalles, cerca de París, por la Conferencia General de Pesos y Medidas (CGPM). Los representantes de 60 países tomaron entonces una ‘decisión histórica’ a favor de una nueva definición del Sistema Internacional de Unidades (SI), lo que significa modificar la definición mundial del kilogramo, del amperio, el kelvin y el mol.

La definición del kilo había dependido hasta ayer de un cilindro metálico, compuesto a través de platino e iridio, denominado ‘Gran K’, cuyo original se conserva desde 1889 en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (BIPM, por sus siglas en francés) en Sevres, a pocos kilómetros al oeste de París.

Después de años de pruebas, los científicos notaron que la masa de esta pesa física, usada de manera internacional, había variado ligeramente en comparación con otras seis copias realizadas a finales del siglo XIX de este mismo cilindro.

El kilogramo se derivará desde este lunes a partir de la constante de Planck (h), una constante fundamental de la física cuántica, utilizando una ‘Balanza de Kibble’ que usa como punto de medición la fuerza electromagnética, con una precisión del 0.000001%.

Pero es importante aclarar que este cambio no afectará la vida cotidiana, no tendremos que cargar nuestra propia Balanza de Kibble al supermercado para asegurarnos que no nos traten de robar al comprar un kilo de arroz, por ejemplo.

El cambio que la Gran K sufrió, afecta únicamente a la ciencia y la industria inmersas en la era de lo increíblemente minúsculo, sobre todo gracias al desarrollo de la tecnología cuántica y la nanotecnología.

El Kelvin, usado como medida de temperatura, se calculaba a través del agua, pero ahora será definido a través de la constante de Boltzmann (k), una unidad relacionada con la agitación térmica de las partículas de un cuerpo.

El amperio se medirá a partir de la carga elemental (e), la carga eléctrica de un protón, y el mol, una unidad utilizada sobre todo en la química, dependerá directamente de la constante de Avogadro (NA).

