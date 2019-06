Desampara INAH zonas arqueológicas en Silao

El Instituto Silaoense de Cultura y Turismo hace un llamado para que haya un rescate de vestigios prehispánicos en el municipio; de acuerdo a arqueólogos, se detectaron varias zonas con gran importancia histórica

Karla Silva

Silao.- El ‘pasado glorioso’ de México podría estar sepultado en Silao; así lo considera la asociación civil Iscultur, la cual hace un llamado al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para que intervenga en el rescate de vestigios prehispánicos.

Irene Margarita Borja Guerrero, quien preside la asociación civil Instituto Silaoense de Cultura y Turismo (Iscultur), recordó que hace casi 20 años se detectaron varias zonas en territorio municipal; la más importante, ubicada en las cercanías del cerro del Cubilete.

Comentó que por parte de la administración municipal existe respuesta favorable de acompañamiento en esta tarea, pero no ocurre lo mismo por parte de la Federación.

“Lamentablemente no es así la misma respuesta que nos da el INAH, tal vez por carga de trabajo, tal vez por una agenda no especificada, pero Guanajuato no sólo tiene un pasado histórico en cuanto a la libertad del país en los tiempos actuales, sino también en las épocas prehispánicas, pues tal vez ese pasado glorioso esté sepultado en gran parte en el municipio”, acotó.

Efraín Cárdenas, arqueólogo de Michoacán, participó en un estudio, cuyos resultados arrojaron que dichas áreas son de suma importancia, por lo que resulta importante la participación del INAH para que los silaoenses “tengan el legado que se merecen”.

“Son dos zonas, porque había 34 zonas arqueológicas y susceptibles de rescatar, pero nada más son dos. Por obvios motivos no podemos hacer mención de la localización, ya que hasta el momento están bastante saqueadas, pero todavía son susceptibles de recuperación”, dijo.

Borja Guerrero detalló que el Instituto Municipal de Planeación Urbana de Silao (Implus), ha solicitado reunirse con el INAH para explorar el sitio, pero no ha existido la respuesta esperada.

Los asentamientos humanos podrían continuar extendiéndose y, al igual que las otras, “si la mancha urbana se las ‘come’, ya no serán susceptibles de rescate”. Por ello la solución emergente es colocar polígonos de rescate. Se presume la existencia de patios hundidos.