Desalojan banco por supuesta amenaza de bomba en Celaya

Luz Zárate

Celaya.- La presencia de presuntos artefactos explosivos en el Bancomer ubicado en el Bulevar Adolfo López Mateos, generó incertidumbre entre empleados de decenas de comercios que hay en la zona, de vecinos de calles aledañas, estudiantes de escuelas cercanas y hasta de pacientes del Seguro Social cuya unidad médica está a unas cuadras del lugar.

Sin embargo, ya no es el mismo temor que meses atrás cuando arreciaron los hechos de violencia, pareciera que los ciudadanos se están acostumbrando a ver en las calles de Celaya convoyes del ejército, de la Marina Armada de México, de la Guardia Nacional, de policías estatales y municipales e incluso cada día es más común escuchar balaceras en varios puntos de la ciudad.

Y es que desde las 9:30 de la mañana se alertó de la presencia de un paquete de regalo en las escaleras del banco, objeto que para los trabajadores fue sospechoso y que generó que fueran evacuados del lugar, sin embargo durante alrededor de 90 minutos los empleados bancarios, los cuidadores de coches que había en el exterior, y decenas de curiosos seguían observando la escena. Fue hasta el medio día que se acordó toda una cuadra –entre la Avenida Francisco Juárez y Bosques de Chapultepec– y ahí comenzó otro gran caos, pues se cerró la circulación en ambos sentidos durante unas dos horas y media, en la única vialidad que atraviesa Celaya de Oriente a Poniente y viceversa.

A diferencia de otros hechos, la gran movilización policiaca no causó miedo en quienes estaban cerca, era incertidumbre de no saber qué pasaba sin embargo una gran cantidad de personas pasaban y observaban a los elementos del ejército, sus unidades motoras, el actuar de los policías y estaban a la expectativa.

“Quién sabe hasta cuándo se va a acabar esto, pero ya ni da miedo, pasamos y hasta nos ponemos a ver que hay y nos vamos, como si estuviéramos viendo una película, vemos militares, policías y ya sólo le pedimos a Dios que nos deje llegar a casa, yo venía al banco y resulta que no puedo pasar, voy a la farmacia y me dicen que ya van a cerrar, pero ve a la gente, ya no se le ve miedo, más bien nos vamos por si pasa algo, pero ya no es el miedo de antes, es lamentable porque estamos perdiendo la capacidad de asombro”, dijo la señora Pilar Herrera.

Fue alrededor de hora y media que se cerraron los negocios de toda una cuadra, desde marisquerías, farmacias, bancos, restaurantes, y otros que hay en la zona, para salvaguardar la integridad física de las personas.

Y es que durante la primera hora y media apenas se estaba revisando el lugar, fue un perro de la Unidad Canina K9 de la policía municipal, quien detectó que había algún tipo de artefacto y fue entonces que los elementos de la Guardia Nacional procedieron a solicitar a todos los comercios y a sus empleados que se retiraran.

Pero tampoco se retiraron del lugar, veían desde las esquinas qué sucedía, pues tenían que regresar a sus trabajos una vez que los elementos del ejército terminaran de revisar el edificio y que el supuesto artefacto explosivo fuera retirado del lugar.

“Yo pensé que si nos iban a dejar ir, pero no, aquí nos quedamos a ver y esperar, pues son pérdidas para el negocio. ¿Miedo?, no, no mucho, sí están enfrente pero más que nada es estar a la expectativa”, dijo José, empleado de una marisquería.

Fue alrededor de las 14:00 horas que se reabrió la circulación a los automóviles, pero aun así las personas se conducían con cautela, pues aunque se retiraron las unidades del Ejército, de policía municipal y Protección Civil, hubo personas que prefirieron ser precavidos y utilizaron vías alternas, para continuar con sus actividades.

Horas más tarde, el Gobierno municipal, solicitó el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, quienes se hicieron cargo de la situación y la manipulación del paquete y se determinó que fue falsa alarma.

“Es de señalar que se descartó que dicho artefacto representaba un riesgo para la población, dado que fue falsa alarma”.

SZ