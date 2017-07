Desairan gira de López Obrador

1 de 3

El líder de Morena fue recibido por apenas un puñado de simpatizantes en sendos eventos realizados en el sur del estado, donde reiteró sus propuestas de combate a la corrupción

Daniel Moreno / Cuca Domínguez

SALVATIERRA /YURIRIA.- En su primera gira por el estado rumbo al 2018, Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena y quien aspira a la presidencia de la República, no tuvo la convocatoria deseada en Salvatierra y Yuriria, municipios en los que las plazas en donde se realizaron los eventos lucieron casi vacías.

En Salvatierra, lugar en el que sólo reunió cerca de 300 personas, el excandidato presidencial dijo que el principal problema de México es la corrupción, asegurando que de resultar electo terminará con este cáncer. También apuntó que se recuperarán 500 mil millones de pesos que cada año se roban los políticos.

Otra de las promesas que hizo fue la de detener las deportaciones de trabajadores ilegales en Estados Unidos. “Vamos a darle la posibilidad a nuestros migrantes que si se quieren quedar a trabajar lo hagan con libertad, vamos a convertir los consulados mexicanos en procuradurías de defensa del migrante”.

Finalmente, dijo que una de las propuestas de Morena es que habrá empleo para todos.

Urge un cambio

Ante militantes de los municipios de Yuriria, Moroleón y Uriangato, en donde sólo reunió a cerca de 100 personas, AMLO dijo que el expresidente de México, Vicente Fox, es un traidor a la democracia, “engañó diciendo que habría un cambio, pero siguió el mismo régimen político y lo único que hizo fue ampliar su rancho, remodelar su hacienda; es un corrupto”, aseguró al encontrarse con los morenistas de la región.

Advirtió que cuando triunfe el movimiento, Fox no va a tener pensión “y no es por venganza, es porque no pueden existir esos privilegios, no puede ser que un expresidente como Fox reciba cinco millones de pesos mensuales en total de pensión y del presupuesto público, eso no se va a permitir”.

Dijo que en Guanajuato urge un cambio, “está más que demostrado que el PRI y el PAN son lo mismo, y el PVEM y los otros partidos son ‘paleros’. Al concluir, habló de la inseguridad que se genera por la falta de empleo y la desatención a los jóvenes, “no hacen nada para apoyar al campo y generar empleos, por eso está desatada la inseguridad y la violencia”, finalizó AMLO ante un plaza semivacía.