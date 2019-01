Desabasto ‘pone felices’ a transportistas de Acámbaro

Aunque a nivel estatal y hasta nacional, miles padecen la carencia del combustible, los transportistas aseguran que es un beneficio por aumento de pasajeros

Onofre Lujano

Acámbaro.- Los transportistas de Acámbaro, tanto de urbano como de suburbano, manifestaron que este desabasto para ellos ha sido benéfico; así lo dijo su líder Rodrigo Salvador Martínez Valle, quien refiere que ante la situación que se vive, el uso del transporte ha aumentado y no sufren de desabasto porque usan diesel y éste no ha tenido problemas de escasez.

Martínez Valle, quien es representante de la Unión de Permisionarios del Autotransporte en Acámbaro, donde actualmente cuentan con 85 unidades entre locales (con 35 aproximadamente) e intermunicipales que van a Jerécuaro, Parácuaro, Jaripeo y todas las comunidades aledañas a este municipio.

Explicó que el desabasto los ha perjudicado solamente en el congestionamiento que se hace en las vías próximas a una gasolinera, pero de alguna forma, el beneficio es el que se haya incrementara el número de usuarios donde la gente no puede utilizar sus unidades por falta de combustible y les ha dado por usar el transporte público.

Extienden invitación

Comenta el dirigente que si no es muy necesario utilizar el vehículo, utilicen camión para que les pueda facilitar el acceso para el centro o la central camionera, que son las más solicitadas por los pasajeros.

“Es una buena alternativa, es barata y evitan acabarse el poco combustible que tienen; es el poco beneficio que le puedo ver a esto”, reiteró.

Refirió que no quería entrar a temas políticos pero “esperaremos que esto sea para bien del municipio, del estado o de la nación; que esto dé más recursos para las arcas federales ante tanto desvío de combustible. Queremos que sea para bien este problema, por lo pronto nosotros no tenemos problema con el desabasto de gasolina, usamos diesel”.

Comentó que sabe también que hay gasolineras que tiene desabasto de diesel, pero “en cisternas nos dicen que de diesel hay un 95% de abastecimiento con suficiente diesel y no va a haber problema con este combustible hasta donde sabemos, si hay unas que no tienen por esa cuestión, esperemos que no haya desabasto de diesel”.

nd