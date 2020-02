Desabasto en el IMSS daña salud de afiliados

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Derechohabientes del IMSS denunciaron que la falta de medicamentos en la institución persiste, de lo cual, los más afectados son quienes padecen de diabetes, hipertensión, VIH, así como algunas enfermedades de especialidad.

De nueva cuenta, afectados por el desabasto dieron a conocer que durante más de dos meses no han recibido el medicamento para sus tratamientos, las reservas de algunos están por terminarse, sin embargo hay quienes se han visto orillados a suspender su tratamiento ante la falta de recursos para pagarlo de manera particular.

Carmelita, originaria de la comunidad San José de Mendoza, señaló que sus padres requieren de medicamento para la hipertensión y diabetes, sin embargo desde diciembre pasado no han podido surtir las recetas, mismas que no han hecho más que acumularse.

“No hay, nunca había fallado o tardado tanto, ahora nos dicen que no saben cuándo llegará, que no es cosa de ellos, que es cosa del IMSS federal, pero los enfermos no pueden esperar y ya empieza la desesperación porque no tenemos dinero para comprar las medicinas”.

Mencionó que este viernes acudieron a la Subdirección de la clínica para solicitar información o bien que se les apoye para la compra de las medicinas, sin embargo la respuesta fue la misma, “nos dijo la señorita que nos atendió que ellos no tienen información de cuándo llegarán, que no está en ellos y que al parecer en México no han hecho los depósitos a las empresas para que las surtan”.

A causa de esta situación los usuarios se encuentran desesperados y sin saber a quién acudir, ante el riesgo de que empeore la salud de los enfermos.