La Federación Mexicana de Lechería apunta que los recortes al presupuesto para el campo podrían provocar un desabasto de productos lacteos

Fernando Velázquez

León.- El presidente de la Federación Mexicana de Lechería (Femeleche), Vicente Gómez Cobo, advirtió que si la Federación no incrementa el presupuesto para el campo mexicano, se avecina un problema de desabasto de productos lácteos y de agroalimentos, en general.

En la inauguración del séptimo Foro Nacional de Lechería realizado en León, resaltó que actualmente el presupuesto que el Gobierno federal destina al agro mexicano ronda los 40 mil millones de pesos, cuando anteriormente llegó a ser de 80 mil millones.

Este factor, aunado a la gran inflación de los precios de los insumos, los problemas de logística a nivel internacional, junto con el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, ponen en riesgo que haya producción suficiente de leche y de productos lácteos.

“Si no tomamos esto en serio, la realidad nos alcanzará y cuando eso pase no habrá abasto suficiente de leche y de otros alimentos; si no nos lo tomamos en serio como sociedad, el riesgo será mayor. Por eso en Femeleche lo que hemos propuesto es qué políticas necesitamos para que se desarrolle el sector”, dijo.

Estamos pasando de una apertura comercial a una de economías regionales , lo qué hay que aprovechar para mejorar la producción y reducir las importaciones y mejorar la seguridad alimentaria. pic.twitter.com/nW7EAGzj3R — FEMELECHE (@femeleche) April 27, 2022

Vicente Gómez apuntó que otro problema del sector es la tendencia a la baja en el consumo de leche y sus derivados en el país. Esta caída en el consumo vendría producto de la caída en el poder adquisitivo de los mexicanos. Pero también estaría causada por la mala fama que se le hace a los productos lácteos en redes sociales.

Detalló que en el 2021, la demanda de leche se redujo 2.9 por ciento en comparación con el 2020. Lo mismo pasó con el yogurt, que disminuyó 4.1 por ciento, mientras que en los quesos creció 1.1 por ciento, pero luego de que en el 2020 registrara una caída del 8 por ciento.

Por ello, subrayó que es indispensable que desde la Federación se diseñen políticas públicas y presupuestos que apoyen a esta industria; conformada por 250 mil productores de leche. Además piden que se instale un régimen fiscal que no inhiba la adecuada integración de la cadena productiva.

Es un gusto recibir en #Guanajuato, a todas y todos los participantes nacionales e internacionales del Séptimo Foro Nacional de Lechería.

Bienvenidos los más de mil ganaderos de 22 estados de la República Mexicana que nos acompañan en este extraordinario evento. 1/2 pic.twitter.com/f16nV55SHP — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) April 27, 2022

En tanto, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo lamentó los recortes federales al campo y advirtió que sería un caos si llega a producirse una crisis de agroalimentos.

“Si no cuidamos nuestra producción agrícola, en el futuro tendremos problemas. Imagínense que haya desabasto de alimentos, lo que podría pasar, sería una locura. Como lo vivimos en Guanajuato lo que implica un desabasto de combustible, fue brutal; ahora imagínense lo que implicaría con una crisis de falta de alimentos”, dijo.

En el séptimo Foro Nacional de Lechería participaron aproxiadamente 1 mil ganaderos provenientes de 22 estados. Sus principales ejes fueron la sustentabilidad, el sector primario de la leche en México, así como el panorama del sector a nivel global y nacional.

