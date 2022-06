El desabasto de combustible se ubica entre el 5% y el 10% diariamente, calculando que el consumo nacional es de unos 980 mil barriles

Daniel Moreno

Celaya .- A dos meses que el gobierno Federal canceló permisos de importación de combustibles, ya se empieza a notar la escasez en Guanajuato. Así lo aseguró Víctor Macías, vicepresidente de la Canacintra regional, que abarca Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

El líder empresarial reconoció que el problema se registra en todo el país con estaciones de servicio que tienen problemas para abastecerse de manera rápida ya sea de gasolina o diésel. Según Víctor Macías, hasta hace unos días había más de mil permisos de importación de combustible. Pero los últimos dos meses el gobierno de López Obrador canceló la mayoría quedando, solo 70 de esos permisos de los cuales unos 60 los tiene Pemex y el resto empresas privadas.

Por si no lo viste: Asociación de Distribuidores descarta posible desabasto de combustible en Guanajuato

Foto: Especial

Sin embargo, Pemex no tiene la capacidad de producir todo lo que se requiere. Máximo genera en sus refinerías un 30% de los combustibles que consume el país. El resto llega importado por la propia Pemex y por supuesto, por permisionarios que lo venden a través de sus propias marcas como Mobil, Chevron u otras.

Faltan al menos 100 mil barriles

Víctor Macías aseguró que, por el momento, el desabasto de combustible se ubica entre el 5% y el 10% diariamente, calculando que el consumo nacional es de unos 980 mil barriles de combustible diarios; el faltante es de unos 100 mil barriles.

Mientras tanto, en Guanajuato el consumo está entre los 100 mil y los 140 mil barriles diarios. Además, el desabasto de combustible más significativo se encuentra en los estados del sur y del norte del país, mientras que el sector más afectado es el del autotransporte, que diariamente requiere combustible.

Te puede interesar: SDES en Guanajuato alerta por incremento en el precio de los fertilizantes

Foto: Correo

“Antes se manejaban más de mil permisos de importación. Ahora hay cerca de 70 permisos para importar gasolinas de los dos tipos y diésel. Ya acaparó el mercado Pemex por eso es más difícil y hay ese desabasto”.

El vicepresidente estimó en los próximos días se empezará a notar las afectaciones con vehículos particulares por la escasez de gasolina.

Otro factor es que el diésel ha estado subiendo de precio y Pemex, tratando de evitar el impacto del costo más alto hacia los ciudadanos, ha estado disminuido las importaciones, subsidiando esa diferencia con el fin de dar la impresión de estabilidad en el precio de este energético.

Esto posiblemente porque el próximo fin de semana habrá elecciones en seis estados el gobierno Federal y sería un duro golpe político.

Lee también: Precio de la gasolina en Guanajuato registra récord en febrero

Fotos: Correo

Ayer, en Celaya al menos una estación de servicio estaba cerrada por falta de combustible, mientras que despachadores de varias gasolineras afirmaron según el caso que no tenían diésel, no tenía gasolina regular, o no tenían Premium o que también que en los últimos días no se sabe de cuál les van a surtir.