Derogan delito de daños en accidentes viales

Catalina Reyes

Guanajuato.- La Comisión de Justicia del Congreso aprobó dejar sin efecto el delito de daños en un accidente vial, siempre y cuando los involucrados tengan seguro para responder, no haya heridos ni muertos, ni que los conductores vayan ebrios o drogados.

Esto, a partir de una iniciativa del gobernador que forma parte de su decálogo de la seguridad presentado en octubre de 2018 para desahogar las agencias del Ministerio Público de este tipo de delitos, pues dijo en aquel entonces que las saturaban y quitaban tiempo para investigar delitos más relevantes.

La reforma al artículo 210-A del Código Penal quedó de la siguiente manera: “No se considerará delito de daños cuando de forma culposa, con motivo del tránsito de vehículos automotores, se produzcan daños a la propiedad, siempre que se cuente con seguro para responder de los mismos, y que el conductor o conductores involucrados no se encuentren bajo el influjo de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares, auxilien a la persona afectada, y no se den a la fuga”.

“De igual forma, se debe considerar que esta iniciativa se vincula con la pretensión de no sobrecargar al sistema de justicia con conductas que no deberían abordarse en materia penal”.

Ya solo falta que esta reforma sea aprobada por el Pleno del Congreso.

¿En qué casos?

