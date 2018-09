Deroga ‘Ley Bala’ nuevo Congreso de Puebla

La nueva legislatura por unanimidad eliminó la normatividad para proteger los derechos humanos pues en 2014 fue utilizada para que la Policía Estatal dispersara una protesta que dejó al menor José Luis Tehuatlie Tamayo de 13 años muerto

Puebla.- La nueva legislatura de Puebla derogó ayer, por unanimidad, la denominada ‘Ley Bala’ aprobada en el sexenio del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

Aunque durante el debate las bancadas del PRI y del PAN acusaron un albazo de Morena y sus aliados, en la votación fue derogada por unanimidad de 41 votos.

Todos los grupos parlamentarios admitieron que la eliminación de esa normatividad sí era parte del interés de toda la sociedad.

Fue la diputada Mónica Lara, del Partido Encuentro Social (PES), quien presentó la iniciativa para la derogación de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública.

Balas de goma

En 2014, esa ley fue utilizada como marco para que la Policía Estatal dispersara una protesta en la Autopista Puebla-Atlixco, contra pobladores de San Bernardino Chalchihuapan con saldo del menor José Luis Tehuatlie Tamayo de 13 años muerto, más de 10 lesionados e igual número de detenidos.

Rocío García, coordinadora de la bancada del PRI, llamó a no dispensar los trámites y revisar detenidamente la derogación. “La urgencia no puede llevar al atropellamiento del proceso, esa es nuestra preocupación, no el tema sino la forma legislativa”, refirió.

José Juan Espinosa, presidente de la mesa directiva, alegó que, quien sí incurrió en un albazo legislativo, fue el morenovallismo porque al aprobar la ‘Ley Bala’ nunca tomó consideración de la sociedad ni consultó a organismos y académicos.

