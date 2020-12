Derechos Humanos: Las mayorías implacables

2021: Pragmatismo, oportunismo y transfuguismo

EL ARRANQUE. Cada quien a su estilo, cada cual, a su ritmo, los partidos políticos avanzan en sus definiciones preelectorales antes del cierre de 2020 mientras se empieza a configurar un nuevo panorama que tiene como hilo conductor, el pragmatismo y las alianzas convencieras, incluso traicionando principios y luchas históricas.

LA PREMISA. Una lucha en la que, como nunca, el fin justificará los medios. Una batalla en la que no importa cuáles serán las armas que se utilicen para vencer al adversario. Lo importante será vencerlo.

BOTONES DE MUESTRA. Por eso el PAN no tiene reparo en recurrir a expriistas como sus candidatos a la alcaldía. Ya ocurrió en Celaya y en Dolores Hidalgo o como podría ocurrir en Acámbaro, donde se perfila una perredista.

POR EJEMPLO. Valdría la pena preguntarle al PAN si no tiene cuadros propios para postular en estos municipios. En Celaya, un exalcalde priista que incluso jugó contras a la alcaldesa Elvira Paniagua. ¿Alguien se imagina en León o Irapuato la postulación de un exadversario azul? Y en Dolores Hidalgo, la secretaría de Desarrollo Social y Humano que forjó al actual gobernador, no sirvió con toda su parafernalia como soporte de Gerardo Morales, como el gallo ideal en Dolores.

PACTOS DEBAJO DE LA MESA. Ahí tienen que recurrir a otro expriista que ya estaba apalabrado con Movimiento Ciudadano y con su nuevo socio Francisco Arroyo. Pero con MC no le daba para ganar y entonces se lo tienen que piratear el PAN.

PECADO. El PAN aspira a seguir arrasando en Guanajuato aunque su formación de cuadros vaya a la baja y tenga que importar candidatos de otros partidos.

LOS 3. El PRI mientras tanto parece que tendrá aferrarse al PAN para apelar a su sobrevivencia y el PRD con su nuevo cacique a salvar el pellejo y el futuro de unos cuantos.

PRUEBA SUPERADA. El Verde por su parte, ya celebra que ni siquiera en lo federal podría haber alianza con Morena y que en Guanajuato, aguantaron a pie firme los ofrecimientos que les hizo el morenismo para ir en coalición en algunos distritos y municipios.

DE LA GREÑA. Y Morena que a estas alturas, no encuentra la mínima sintonía interna entre sus liderazgos, espera hoy el dictamen del IEEG sobre sus listas de paridad para confirmar si, como se espera, procedió la de Ernesto Prieto y si el diputado local recuperó el control y tendrá el apoyo del líder nacional Mario Delgado o Alma Alcaraz lo recupera.

AUTODESTRUCCIÓN. Un pleito que, para empezar puede dinamitar las posibilidades de que este partido mantenga el gobierno de Salamanca y abrir el paso al retorno del PAN.

MENÚ. Un PAN con el natural desgaste en el ejercicio del poder pero que sigue apostando al lopezobradorismo y a un pragmatismo exacerbado con tal de mantener la plaza; un Morena fracturado de origen que tiene a si mismo como su principal enemigo para avanzar y una legión de partidos (PRI, PRD, Verde, Nueva Alianza, MC que buscarán crecer más a la sombra de acuerdos abiertos o tras bambalinas con el gobernante azul) serán los elementos claves de la siguiente fase rumbo al 2021.

LA DEL ESTRIBO…

Pues sí, pasan los días y la ciudad de León se consolida nuevamente como epicentro de la pandemia en Guanajuato y ya está muy cerca de alcanzar a Querétaro como primer lugar nacional en casos activos, es decir, los que se contagiaron hace 14 días.

La capital queretana tiene mil 722 casos activos por mil 620 de León, es decir solo 102 casos separan a la capital del calzado de ser la de más alto potencial de contagio del país. Baste saber que hace 10 días estaba en la misma posición pero con una diferencia de 700 casos.

Celaya está en el lugar 19 con 460 casos activos e Irapuato en el 22 con 431. Entre estos 3 municipios concentran la mitad de los casos activos de toda la entidad que suma 5 mil 42 y que es el segundo estado a nivel nacional en el rubro solo debajo de ciudad de México que tiene 5 mil 255.

Guanajuato cada vez más cerca de los mismos casos activos de la capital del país que está en alerta máxima. ¿Algún otro dato más para confirmar que estamos en el nuevo pico la pandemia por Covid19?

RECORDAR ES VOLVER A GRILLAR

Carlos Medina: Su sello hace 3 y hace 6 años

Previo a las elecciones de 2015 y 2018, Carlos Medina Plascencia se las arregló para agitar el avispero en el PAN y tener su pedacito de gloria en los momentos de la sucesión. Muy a su estilo, como referente de moralidad política…

“Simplemente decirles que he recibido muchos comentarios de la sociedad en general y de muchos compañeros del PAN de que considere mi negativa a estar dispuesto a participar en un cargo, es que me dejen considerarlo, pero no tengo ninguna perspectiva de ningún cargo, de ninguna aspiración, yo no sé si por eso me están insistiendo, miren es algo que requiere un análisis profundo, no lo estoy considerando, solo les digo que con el único que lo he comentado, y ya sabe mi decisión es con el jefe estatal, con Humberto Andrade, quedamos de vernos pronto, porque sí necesito decirle cuál ese la situación que yo vivo”.

Eso declaraba hace exactamente 3 años Medina Plascencia tras aprobarse su solicitud de licencia en el cabildo.

Apenas 3 años antes, en su afán de influir en la definición del candidato en 2015, vetó por igual a Diego Sinhue Rodríguez y a Ricardo Sheffield. Pero el veto que ejerció tuvo un costo para él: aceptar un cargo en la planilla del tercero en discordia que lo volvió terrenal y cuestionable como cualquier otro político, algo a lo que nunca se acostumbró.

Y en 2018, Medina si logró inquietar a los jerarcas azules y al preungido, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo quien actuó con prudencia y encandiló a Medina con un cargo en su equipo de campaña.

Y si hace 6 años, fue protagonista y hace 3 años también, no descarte usted que de cara a este proceso electoral quiera aparecer nuevamente. Ya encontrará la coyuntura y el argumento.

Salvar a México de la 4T, consolidar la alianza anti-Amlo, llamar a la moralización de la política. Causas le sobraran al exalcalde y exgobernador que sabe que siempre le va mejor como vigía de la moralidad política que metiéndose entre las patas lo los caballos.

LA IMAGEN DEL DÍA

Derechos Humanos: Las mayorías implacables

La maquinaria ya se echó a andar para que en los próximos días sea ungido por casi todas las fracciones legislativas representadas en el Congreso local Vicente Esqueda Méndez como nuevo procurador Estatal de los Derechos Humanos.

A estas alturas, además del respaldo de la mayoría panista y de la chiquillada política que siempre engorda el caldo al blanquiazul, es un hecho que se suma al respaldo el Verde y probablemente el PRI por lo que solo Morena podría votar en contra.

Eso no obsta para que, agrupaciones civiles dejen de hacer su lucha para buscar que el proceso pueda salir del control que se ejerce a través de la metodología rígida que suele ofrecer el poder legislativo a través de entrevistas a los aspirantes por parte de diputados.

Varios colectivos y agrupaciones civiles organizaron un foro el pasado sábado al que convocaron a los 8 aspirantes que participaron en las entrevistas de los cuales, solo 3 aceptaron: Sergio Arellano, José Luis Vargas y José Manuel Ramos.

En este tipo de procesos de designación de titulares de organismos descentralizados como el de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos que en teoría debían de ir más allá de las cuotas partidistas y acercarse más al de un contrapeso del poder es cuando más se reafirman las mayorías implacables y abrumadoras en una entidad.

Y la designación de los ombudsperson a nivel nacional y estatal es una muestra irrefutable de que en este, como en otros temas, todos los gobernantes, de izquierda, de derecha, neoliberales y conservadores tienen el mismo ADN y su premisa es: el poder se ejerce, no se comparte.

Morena y sus aliados tenían los votos suficientes para sacar a la carta que tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador de antemano: Rosario Piedra Ibarra. Y la 4T manejó la tesis de que siendo la hija de una histórica luchadora de izquierda, garantiza protección y respeto de derechos humanos. Falso. Solo garantiza lealtad a quien le dio el puesto.

Y en Guanajuato, se perfila el mismo escenario con la diferencia de que acá el PAN podría lograr una mayoría más apabullante a favor de Esqueda que la que obtuvo, Piedra Ibarra.

Y la única manera en la que a nivel federal y estatal se pudiese imaginar una historia distinta y un proceso con mejores perfiles y debates auténticos para elegir un ombudsperson, sería con congresos que no tengan mayorías abrumadoras de una fuerza política.

Ningún gobierno que haga cuentas y sepa que le basta su voluntad, la disciplina y un poco de poder de cooptación, renunciará al placer de tener organismos de esta naturaleza con titulares a modo.