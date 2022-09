DERECHOS HUMANOS: AUTOGOLES DEL PAN

OTRA MANCHA. Pues con la novedad de que los diputados locales panistas y sus asesores en la comisión de Derechos Humanos son bastante impredecibles y se dejan meter goles increíbles.

EXTREMISTAS. Conforme se ponen más papistas que el Papa y le ponen piedritas absurdas en el camino a los diputados de oposición y en otras, como ayer avalan acciones que ponen en el banquillo de los acusados a gobiernos emanados de su partido pero en asuntos donde exhiben su desinformación.

SORPRESA. Al menos, eso se puede leer del reclamo que hace el secretario del Ayuntamiento de León, Jorge Jiménez Lona cuando se enteró que en esa comisión se aprobó un exhorto a la administración de Alejandra Gutiérrez.

TEXTUAL. “Las diputadas y los diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables aprobaron el dictamen del punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Municipal de León a que atienda las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y remita al Congreso un informe integral sobre las acciones correctivas y preventivas que se van a implementar para garantizar la salvaguarda de la integridad, libertades y derechos de las mujeres, niñas y adolescentes por parte del personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante el ejercicio de sus funciones”.

REVIRE. Así dice el boletín del Congreso local. El secretario del Ayuntamiento leonés replica con una pregunta simple “¿cuáles recomendaciones?”.

CONTEXTO. La diputada local priista, Yulma Rocha Aguilar explicó ayer que este acuerdo tiene su origen en el exhorto que planteó el PRI a partir de la detención que realizó la Policía Municipal el 16 de octubre del año pasado de Dulce una menor de 12 años de edad, por la supuesta portación de un cuchillo.

ANTECEDENTES. La menor estuvo en los separos 12 horas y posteriormente fue liberada pero su familia no supo de ella. La reportó como desaparecida y así permaneció durante 2 meses hasta que el gobierno de León reportó su hallazgo sin dar mayores detalles sobre su paradero en ese tiempo.

POSTURA. Rocha Aguilar expresó que pese a que la Secretaría de Seguridad Pública de León mandó información sobre el caso de la detención de la menor de edad, esta es insuficiente pues no responde a todas las preguntas que se hicieron.

RÉPLICA. Y aquí es donde viene el cuestionamiento del secretario del Ayuntamiento Jiménez Lona quien asegura que salvo las medidas cautelares que dictó en su momento la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos al iniciar de oficio la queja, no hay ninguna recomendación pendiente de atender.

HECHOS. Lo sorprendente del tema es que las diputadas panistas que integran la comisión aprobaron el exhorto sin saber su contenido. Jiménez Lona sabe de eso porque fue coordinador de asesores de los diputados antes de ir a su actual cargo.

COLOFÓN. Y tal parece que el flamante coordinador de asesores experto en Finanzas y exsecretario Luis Mario Aguilar y Maya y sus muchachos, siguen arrastrando la cobija. Aunque la responsabilidad central es de las diputadas que, por lo visto, no leen lo que aprueban.

LA DEL ESTRIBO…

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se reunió anteayer con los diputados y diputadas locales a un par de semanas del arranque del siguiente período ordinario de sesiones.

Una reunión cordial aunque los 21 que estaban ahí presentes sabían que en el fondo es el ritual para cuadrarse. Seguirá el control férreo en la presentación de iniciativas y sin cambios en la línea de mando. El que coordina es Luis Ernesto Ayala pero a quién deben reportar los legisladores y legisladoras es Carlos Alcántara que también estuvo presente. Un apretón de tuercas en el verticalismo que domina al PAN, nunca está de más.

EL LONGEVO PAN: EL FUTURO COMPLEJO

En su aniversario 83 de fundación, sin cartas fuertes para competir sin necesidad de alianza con posibilidades de triunfo en 2024 y una crisis de liderazgo, Guanajuato se mantiene como uno de los pocos bastiones a retener en los próximos comicios.

De manera particular en Guanajuato, con 31 años en el poder, el blanquiazul también sufre los efectos del desgaste. Hoy no se ve amenazada la plaza todavía pero ya están muy lejos aquellos sexenios en los que el triunfo estaba garantizado y solo restaba saber cual sería la diferencia para ganar.

Hace exactamente 10 años, el PAN guanajuatense celebraba su aniversario de fundación más amargo en la historia de la hegemonía política que ostentaba.

Justo un par de meses después de ganar la gubernatura pero perder varias diputaciones de mayoría pero más doloroso aún, la joya de la corona que es León, los blanquiazules se reunían para celebrar su 73 aniversario.

Alfredo Ling Altamirano, intentaba dar ánimos a la desangelada militancia.

“Tenemos mucha tarea que hacer, desde luego no estamos felices por haber perdido, pero no es la primera vez que Acción Nacional pierde, de hecho desde 1939 hemos tenido más derrotas que victorias, entonces no pasa nada. Tranquilos. Hay que ponerse a trabajar”, decía Ling en su papel de ponente para levantar el ánimo.

“Un partido político como Acción Nacional ni nació como oposición ni nació como gobierno, sino nació como un partido de proposición. A quién está en el poder siempre hemos hecho proposición. Estos últimos 24 años hemos hecho proposición a nuestros gobiernos, emanados de nuestras filas, pero los 50 años anteriores también hacíamos proposición a los gobiernos de otros partidos” arengaba.

A 10 años de distancia, el PAN es un partido distinto a aquél de 2012 que había entregado el poder al PRI después de 2 sexenios de gobernar el país, que ganó Guanajuato por apenas un dígito pero que perdía León por primera vez en 24 años.

Fue un resbalón feo pero que le permitió sobreponerse 3 años después en las municipales y hace 4 años en la elección por la gubernatura conuna victoria más holgada que la de 2012 pero con un adversario nuevo enfrente: Morena y López Obrador que no ha ocultado su desdén hacia Guanajuato.

El PAN en sus 83 años, sí luce como un partido longevo, desgastado y con una crisis de liderazgos en lo nacional. Guanajuato, fundado en sus resultados y en su calidad de bastión se ha transformado en una institución monolítica, más parecida al viejo PRI en el que el líder de facto es el gobernador.

El entorno parece lucir todavía favorable pero lejos del carro completo de antaño.

LOS 3 VOTOS QUE LE FALTAN AL PAN PARA LA DEUDA DE LEÓN Y EL PAQUETE 2023

¿Quién le va a dar y cuánto le van a costar al PAN los 3 votos que le faltarán en su momento en el pleno del Congreso local para aprobar la solicitud de deuda por más de 700 millones de pesos que hizo el Ayuntamiento de León?

¿Será acaso la bancada del PRI que encabeza Alejandro Arias Avila cuya regidora Araceli Escobar ya votó en contra de la deuda y cuyo dirigente municipal Juan Pablo López Marún hasta video armó contra el crédito leonés?

En teoría, el asunto no pinta sencillo para la bancada panista porque PRI, Morena y MC votaron en contra de la deuda leonesa. Si se mantienen las 3 bancadas en el Congreso local, los 2 votos que eventual y probablemente les dé el Verde, serían insuficientes.

Y decimos probablemente porque en el Verde, que no tiene representante en el cabildo leonés, ya dijo su coordinador, Gerardo Fernández que ellos no están de acuerdo con la deuda pero no están cerrados al diálogo.

Claro, porque se viene la negociación por las iniciativas de leyes de ingresos y presupuesto de egresos que en breve enviará el Ejecutivo al Legislativo local y posteriormente llegarán las iniciativas de leyes de ingresos de Municipios.

Y el Verde todavía tiene algunos alcaldes con proyectos y recursos y es el momento de las negociaciones. La aplanadora azul requerirá votos y los partidos tienen alcaldes con proyectos en marcha.

Y es por esa razón que en el PAN hay una relativa calma porque no está nada dicho. La solicitud de deuda de León va a otra cancha en donde no es el único tema. Si lo fuera, habría razones para que los azules se angustiaran pero no hay tal.

Resulta que el PRI, Morena y MC también tienen alcaldes que requerirán recursos para el 2023 y entonces el abanico se abre porque todas las fuerzas políticas requerirán ceder y evitar las posiciones irreductibles.

Otra historia comenzará a escribirse a partir de ahora. Ya vimos que ni siquiera Morena que supuestamente se opone a capa y espada a cualquier tipo de endeudamiento, se partió cuando se votaron recientemente 7 solicitudes de endeudamientos y solo Alma Alcaraz se mantuvo con un rechazo a todos los dictámenes.

En suma, estamos en tiempos y circunstancias en los que todos tienen que apostar al pragmatismo. Y es el momento de los negociadores.

Por esa razón, el coordinador tricolor Alejandro Arias Avila ni suda ni se acongoja. En el pleno del Congreso cuando se voten la deuda de León, en el paquete estará el paquete fiscal 2023.

La consistencia del voto será un valor prescindible a la luz de lo que viene. La primera apuesta deberá ser no ser chamaqueados.

