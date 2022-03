Dessiré Ángel destacó la unidad mostrada por la exigencia de justicia y derechos de las mujeres el pasado 8 de marzo

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Sin voluntad política de la fracción mayoritaria en el Congreso local, no se podrá avanzar en legislar a favor de los derechos de las mujeres.

Así lo señaló la diputada de Movimiento Ciudadano, Dessiré Ángel Rocha.

“Todavía en este Congreso, tenemos faltas con las mujeres. En temas que seguimos sin tratar como es este tan importante de la despenalización del aborto”, dijo.

Señaló que, a pesar de los tratados internacionales que existen sobre el tema y la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aun no se avanza.

Ideologías bloquean avance en derechos de las mujeres

La legisladora, que integra la bancada feminista en el Congreso del Estado, señaló que es claro que las ideologías de algunos están por encima de los derechos.

“El tema siempre son las metodologías. Quién dirige las mesas de trabajo, quién radica las iniciativas y podemos hacer marchas y podemos hacer todo, pero si en la mesa de trabajo, la oficial (Comisión de Justicia), en donde se va a dictaminar. Ellas (los grupos feministas) no son tomadas en cuenta. No sabemos quién y quién opinó. No metimos a expertos. No metimos a personas que hayan sufrido este tema. Nosotros como la oposición podemos hacer un montón de cosas pero la voluntad política tiene que venir, de donde se toman las decisiones”.

Por otra parte, Dessiré Ángel destacó la unidad mostrada en las marchas de mujeres en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

También resaltó la afluencia superior a la de años pasados en exigencia de justicia y derechos de las mujeres.

“Creo que va a ser cada vez mas natural que más mujeres se sumen a esto, creo que hubo menos miedo de las mujeres de salir a la calle”, manifestó.

