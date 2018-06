Depósito apuesta 2500 ‘chelas’ por México y paga la apuesta

Un negocio de venta de cerveza en Valle de Santiago lanzó la propuesta de que si México ganaba el partido ante Alemania regalaría 2500 cervezas, situación que después del medio día cumplió, pero no sólo fue lo prometido, sino más

Luis Telles

Valle de Santiago.- “Si ganamos, Galván pone 2 mil 500 chelas”, fue el mensaje que colocó Alejandro Galván en su tienda de venta de vinos y licores, y la respuesta de los vallenses y turistas que pasaban por el municipio, no se dejó esperar, tan es así que las autoridades tuvieron que cerrar la vialidad.

“Me gusta el futbol, gracias a Dios tuve la oportunidad de ir con familia a Brasil y me dije, porque no, porque no hacerlo por el gusto de que somos 100% mexicanos, para que la buena vibra siga y siga, para México logre lo ante imposible, como se ganó a un grande del futbol”, señaló Alejandro.

Dio a conocer que, pidió el apoyo del director de Fiscalización para que fuera la autoridad que confirmara que se entregaron 2 mil 500 chelas, “pero además se le sumaron otras 700, entonces hablamos de 3 mil 200 chelas”.

Las decenas de personas pasado el mediodía de este domingo de inmediato se abalanzaron a la vinatería y una gran cola se formó; cada persona adulta pasaba y obtenía dos chelas bien heladas, aunque pedían también para el menor de edad que iba con ellos, esto no fue posible, única y exclusivamente para mayores de edad.

Por un momento, la calle Arteaga en su tramo de Zaragoza a Obregón se tuvo que cerrar; tránsitos municipales desviaron el tráfico para evitar algún accidente.