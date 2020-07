Deportiva Comudaj continúa deteriorándose a la espera de mantenimiento

Yadira Cárdenas

Salamanca.- El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Protección Civil dio a conocer que se instalarán filtros en el acceso a las comunidades de la zona norte del municipio dentro del “Área Natural Protegida, Alto Río Temascatío”, derivado del aumento de visitantes y con el propósito de prevenir contagios del Coronavirus.

El Director de Protección Civil, Enrique Cú Gutiérrez, informó que los filtros se colocarán en los accesos a las presas de San José de Mendoza, El Huaricho y a la zona de El Estanco para inhibir las visitas, ya que el acceso para fines de turismo está prohibido durante esta contingencia sanitaria.

“Estamos en semáforo rojo y no estamos en la libertad de hacer ese tipo de reuniones, la gente debe estar consciente de que no estamos en esa situación de tener la libertad de reunirnos aún; no sabemos en qué momento las personas puedan tener la enfermedad, estemos en contacto y el virus se propague” explicó el director de Protección Civil.

Además reiteró a los ciudadanos el que está prohibido nadar en estas presas y en el río Temascatío, en donde hay letreros y advertencias que lo señalan, ya que debajo puede existir maleza donde las personas se atoran y corren el riesgo de ahogarse aunque sepan nadar.

En conjunto con los Delegados se trata de persuadir a las personas para no permanecer en estos sitios, agrego que para cualquier información o denuncia, pueden marcar al 911 o al teléfono de Protección Civil que es el 4646471157.

Quizá te interesaría leer:

G.R