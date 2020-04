Deportistas guanajuatenses crean programa para promover la activación física

Redacción

Guanajuato.- Deportistas internacionales de Guanajuato participarán en un programa creado para promover la activación física durante lo que reste de la cuarentena.

Laura Esther Galván, medallista dorada en los 5 mil metros planos de los Juegos Panamericanos 2019, y Arián Chía, campeona en los 3 mil metros con vallas de la Olimpiada Nacional Juvenil 2019, inauguraron una serie de rutinas que se ofrecerán en línea.

La idea fue promovida por el director general de la Comisión Municipal del Deporte de la capital, Efraín García Ledesma, quien dio a conocer que este programa tiene dos objetivos.

“El primero es que los entrenadores continúen en contacto con los deportistas becarios del municipio para que mantengan su rendimiento durante la emergencia sanitaria; y que los propios deportistas alienten a la ciudadanía a realizar actividades físicas en casa”.

Pedro González, entrenador de varias generaciones de pugilistas capitalinos, también se ha sumado al llamado de respetar las recomendaciones de las autoridades sanitarias y seguir preparándose.

“Procuren no salir a la calle, hay que cuidarnos y cuidar a la familia”, dijo el promotor deportivo, quien ha formado a siete campeones nacionales y a tres medallistas internacionales en sus 30 años de trayectoria.

Leonardo Vargas, campeón nacional en salto de altura de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 2019, también ofreció una rutina en línea para ponerse en forma; lo mismo que Edson Lona, medalla de oro en la categoría Sub-20 del salto de longitud en la Olimpiada Nacional Juvenil 2019, quien invitó a los capitalinos a invertir esfuerzo y dedicación en el deporte, “una fuente de bienestar y satisfacción. Me he mantenido activo para no perder condición y poder alcanzar mis metas futuras”, remarcó.

Los tutoriales están disponibles en los perfiles oficiales del Ayuntamiento capitalino, internet, y en las redes sociales.