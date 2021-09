Scarleth Pérez

León.- Miroslava cayó en una red de estafadores bajo la promesa de recibir apoyos para impulsar su carrera como deportista; si no paga 200 dólares al mes, por medio de Western Union, publicarán información personal extraída ilegalmente de su teléfono.

La deportista y cantante leonesa llamada Miroslava M. recientemente obtuvo el primer lugar del Mr. León 2021 y segundo lugar a nivel estatal, como cantante cuenta con tres sencillos y dos videos musicales. En este momento se dice “desesperada”, la extorsión de la que está siendo víctima, la tiene intranquila.

“De manera insistente, diversas cuentas de Instagram me contactaron para ofrecer un patrocinio como deportista, muchas veces lo rechacé, no me parecía normal”, relató en un video en Facebook.

Sin dar la cara, sin ser directos y con muchos detalles ocultos, las cuentas que contactaban a Miroslava operaban de la misma manera: se hacían pasar como una persona con mucho dinero que patrocinaba deportistas mexicanos, argumentando que todo era seguro porque se hacía dentro de una aplicación.

Luego de la insistencia constante del presunto patrocinador, Miroslava aceptó, ingresó sus datos para realizar el trámite de patrocinio. Descargó la aplicación en su celular, sin saber que ese sería el gancho en la estafa.

El sitio web en el que se realizó el registro activó un virus para robar la información de su teléfono. Una vez que Miroslava cayó en la trampa, la actitud del patrocinador cambió y las amenazas llegaron.

De manera sorpresiva, luego del registro “exitoso”, entró un extraño mensaje: “tienes que depositar ‘tanta’ (no especificó cifra) cantidad de dinero si no quieres que divulguemos la información que almacenas en tu celular”, por terror Miroslava accedió. El deposito se tenía que hacer por Western Union y enviar la fotografía del comprobante.

La extorsión para Miroslava no terminó ahí, el siguiente mensaje le advirtió que el pago se tenía que hacer mensualmente, por la cantidad de 200 dólares.

Sin dar muchos detalles, la joven aseguró estar preocupada y desesperada al caer en esta trampa.

Investigaciones por extorsión En lo que va de 2021, con corte al 20 de agosto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública abrió 4 mil 906 carpetas de investigación por el Delito de Extorsión, de las cuales 102 corresponden a Guanajuato. Mientras tanto, el 2020 cerró con apenas 17 carpetas. Lee también: Crece 11 veces la cifra de víctimas de extorsión en Guanajuato en 2021

Ley Olimpia en Guanajuato

Miroslava no está desprotegida, la Ley Olimpia acepta la violencia digital como una manera de violencia contra las mujeres, la cual incluye acoso, hostigamiento, amenazas, insultos y vulneración de información privada, además de la difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotos, videos o datos personales a través de internet, redes sociales, correo, apps, o cualquier otro entorno digital.

Esta ley cuenta con sanciones que van desde los tres hasta los seis años de prisión y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quien resulte culpable de las acciones ya mencionadas.

La Ley Olimpia es válida en Guanajuato desde mayo de 2019.

