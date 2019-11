Dependencias públicas no responden bien a las solicitudes de acceso a la información: INAI

La Comisionada Presidente Iacip en Guanajuato informó que en este año el 91% solicitudes fueron respondidas

Lulú Vázquez

Guanajuato.- El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas, aseguró que los sujetos obligados en transparentar la información como las dependencias públicas, no responden bien a los ciudadanos las solicitudes de acceso a la información que realizan, ya que “les responden a cuenta gotas, dándoles cachitos de información para que se entretengan”.

Así lo señaló durante su participación en el décimo sexto Informe de Actividades del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP) en donde su presidenta, Ángeles Ducoing Valdepeña informó que en este año se recibieron un total de 32 mil 814 solicitudes de las cuales el 91% fueron respondidas.

Al respecto, Francisco Javier Acuña Llamas afirmó que ese porcentaje de respuestas que no fueron recurridas “probablemente fueron respondidas bien, no hay que sentirnos tan orgullosos, tristemente muchas de esas respuestas seguramente no fueron buenas, lo que pasa es que muchos ciudadanos, no estrenan su derecho a reclamar la información que tenían que haber recibido desde la primera vez y sin ningún tipo de menoscabo o merma o jaloneo o contrapelo, esa parte es la que queremos profundizar”.

Aumentan solicitudes de transparencia

En su informe, Ángeles Ducoing Valdepeña detalló que la Plataforma Nacional de Transparencia desde su implementación hasta el momento ha recibido 121 mil 587 solicitudes de información en el estado de Guanajuato, de las cuales 32 mil 814 solicitudes se realizaron en el año que se informa, lo que representa un 56.4% más que en el año anterior y esto a su vez indica que por mes se recibieron en promedio 2 mil 734 solicitudes de acceso a la información.

Manifestó que los temas más recurrentes de las solicitudes son: informes de gestión, obra pública, plantilla de personal, presupuesto, contratos, normatividad, trámites y servicios, cuenta pública, resultados electorales, estructura y minuta de sesiones públicas, entre otros.

Agregó que en el año que se informa, se recibieron mil 826 recursos de revisión de los cuales han sido resueltos mil 385 de los cuales 664 se resolvieron a favor del recurrente (76%), 215 confirmaron lo resuelto por la autoridad y fueron sobreseídos. Los temas más recurrentes han sido: contratos, licencias y permisos, actas de ayuntamientos y destino de nuestros recursos públicos.

Ducoing acotó que el 3.8% de las solicitudes presentadas generaron un procedimiento de revisión, esto indica que el 96.2% de las solicitudes fueron atendidas de forma satisfactoria, lo que representa que por cada mil solicitudes, se metieron 36 recursos de revisión. Y a la fecha hay 3 recursos de revisión por incumplimiento de los servidores públicos de los sujetos obligados.

Destacó además que en cuanto a sanciones se han realizado 32 amonestaciones públicas y 16 servidores públicos han sido multados.

RC

Comentarios

Comentarios