Depende El Zapotillo de decisiones federales: Angélica Casillas

La directora del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León aseguró que no es un proyecto político; es un tema que estaba en el consejo del Fonadin y ya cuando se vino el auge del día primero, se bajó el tema, señaló

Gamaliel Reyes

León.- Un día después de la jornada electoral 2018, Angélica Casillas Martínez, directora del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), señaló que El Zapotillo no es un proyecto político; ante el virtual triunfo de Andrés Manuel López Obrador, reconoció que las negociaciones dependerían de las decisiones a nivel federal.

Lo anterior, luego de cuestionarle si se tiene contemplado un cambio de rumbo en las negociaciones con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente de la República, toda vez que el presidente del consejo, Pedro González, no descartó esa situación.

“Pues vamos a esperar porque eso (El Zapotillo) ya no dependería de nosotros, sino de las decisiones que se tomen a nivel federal. Yo espero que se siga avanzando en las negociaciones y en la revisión que tenemos ya de hace un ratito en El Zapotillo; el proyecto El Zapotillo no es un proyecto político, es un proyecto de agua para los leoneses y no solo León, sino 925 mil de Zona Metropolitana de Guadalajara”, explicó.

La directora del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, informó que ya ha sostenido reuniones con representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Sin embargo, dijo que con la llegada de la jornada electoral, el consejo de la dependencia federal bajó el tema.

“Yo tuve comunicación con los funcionarios de Conagua todavía la semana pasada, es un tema que estaba en el consejo del Fonadin y ya cuando se vino el auge del día primero, se bajó el tema. Pero es un proyecto que está en revisión y análisis porque al hacer el cambio de la concesión de la empresa Abengoa al Fondo de Infraestructura de acuerdo al marco jurídico, tienen que hacerse modificaciones en los documentos como el fideicomiso de administración, el título concesión y ver los compromisos de cada una de las dependencias involucradas”, comentó.

