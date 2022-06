Pese al incremento en las denuncias por extorsión en 2022, los comerciantes no ven una disminución en este delito que los atormenta

Luz Zárate

Celaya .- La denuncia por extorsión ha incrementado un 390% en los primeros cinco meses del año, en relación con el mismo periodo del 2021. De enero a mayo, 54 personas han denunciado ser extorsionadas en Celaya.

Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a mayo del presente año se han denunciado 54 extorsiones; mientras que en el mismo periodo del 2021 denunciaron 11; en el 2020, 2019 y 2018 se registró una por año.

No se conoce la cifra exacta de los negocios que pagan extorsión o derecho de piso ya que muchos no denuncian por temor a represalias. Sin embargo, la Coparmex estima que al menos un 70% de las víctimas no interpone una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y tampoco informa a las autoridades municipales.

Puedes leer: SSC buscó a comerciantes de Celaya para ayudarlos, ‘pero no los encontró’

Y aunque sí han incrementado las denuncias por este delito, los comerciantes de distintos rubros no ven que este haya disminuido. Decenas de negocios lucen cerrados y centenas de vendedores, emprendedores, así como micro y medianos empresarios siguen pagando cuota.

En Celaya han acosado a centenas de comerciantes y empresarios de todos los sectores con el cobro de piso, que en algunos casos ha derivado en ataques a negocios. Pese a ellos, los afectados temen las represalias y no denuncian.

Fotos: Martín Rodríguez

Las denuncias por extorsión

En enero se interpusieron en el Ministerio Público 6 denuncias por extorsión, en febrero 8, en marzo 17, en abril 15 y en mayo 8, sumando así 54 en los primeros cinco meses del año.

En todo el año 2021 se denunciaron en el Ministerio Público 56 casos de extorsión, mientras que en el 2020 sólo se abrió una carpeta de investigación por ese delito.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, insistió en su versión de que el incremento en las denuncias por este delito, es por la confianza que los ciudadanos tienen en las autoridades.

“Estamos generando confianza para que la gente actúe, recordemos que antes la gente no denunciaba, en el 2020 huno una denuncia, 2021 fueron 3 o 7 denuncias y 2022 llevamos más de 60 denuncias, por muchísimo las denuncias han venido creciendo, el mensaje es la confianza en las instituciones, todas las detenciones que estamos teniendo nosotros como policía municipal y la Fiscalía el gran trabajo que está haciendo en detenciones”, señaló el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta.

Según Causa Común, en el primer cuatrimestre del año, Celaya estuvo dentro de los 10 municipios que presentan más denuncias por este delito. Denuncias por extorsión en 2022

Puedes leer: Por violencia, comerciantes del ‘Tianguis de los Lunes’ en Celaya abandonan sus puestos

Acusa más del 90% de homicidios son por crimen organizado

Fotos: Martín Rodríguez

El 93% de los homicidios dolosos que ocurren en Celaya están relacionados con la delincuencia organizada, señaló el alcalde Javier Mendoza.

“Casi el 93% de los homicidios dolosos están vinculados a delincuencia organizada, nomás lo dejo ahí para que le demos la lectura”, resaltó Mendoza Márquez.

El presidente aceptó que el alza en los homicidios y las extorsiones sí afectan a la imagen de Celaya, pero aseguró que se está trabajando para combatir estos delitos y pidió la confianza de los ciudadanos.

“Claro que sí, claro que nos causa mucho daño a Celaya y a los celayenses. Hay ocasiones que pareciera ser que muchos de estos comentarios que se vierten de manera muy subjetiva y de manera ligerita se nos revierten a los celayenses. Yo creo que ustedes, como nosotros, y todos los celayenses, queremos un Celaya de oportunidades, de inversiones, de reactivación económica, de generación de empleos. Pero todos tenemos que poner de nuestra parte (…) Sí nos pega muy fuerte el tema de la percepción”, señaló Mendoza.

Javier Mendoza aseguró que se está trabajando en que mejore la seguridad. Dijo que él atiende el tema desde muy temprano y hasta muy noche, pero pidió a los ciudadanos que apoyen con la denuncia.

“Seguimos trabajando, no dejamos en el esfuerzo, todos los días estamos sobre ello, pero yo les insisto seamos bien objetivos, el 93% de los delitos son delitos de la delincuencia organizada”, indicó. Denuncias por extorsión en 2022

Trabajan en abatir delitos

Indicó que algunos de los ataques a negocios están relacionados con delincuencia organizada y otros son de otra índole.

“Anteriormente las extorsiones no se denunciaban sobre todo por miedo, es la verdad, hoy ya se están denunciando. Hoy ya hay una cantidad, 54, quiere decir que la gente ya está denunciando, que bueno que denuncien porque en la medida que denuncien y tengan la confianza hay más posibilidades de que podamos ir resolviendo este grave problema, que es una lacra para la sociedad que nos está pegando muy fuerte a nivel nacional y no es particular de Celaya”, afirmó.

Para abatir el homicidio doloso y las extorsiones, que son los delitos que más ocurren en Celaya, se está trabajando coordinadamente entre federación, estado y municipio, dijo el presidente municipal.

Puedes leer: Cierran 2 restaurantes en Celaya por inseguridad; se suman a víctimas de extorsión

“Es la única forma que podemos dar la batalla, hay delitos que no son competencia municipal pero sí es mi responsabilidad como alcalde”.

Y señaló que se han detenido a varias personas en lo individual, pero también a células de grupos delincuenciales.

Homicidios dolosos aumentan 33%

Los homicidios dolosos que se han registrado de enero a mayo han aumentado un 33% a comparación con el mismo periodo que el año pasado.

Las cifras del SESNSP revelan que de enero a mayo se han registrado 202 homicidios dolosos; mientras tanto, en el mismo periodo del 2021, hubo 151. Se registró un aumento de 51 asesinatos más. Mientras que en el 2020 en el mismo lapso se registraron 65.

De acuerdo a un informe que presentó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez, Celaya se ubica en la lista de municipios donde más incrementó el homicidio doloso.

Mayo, el más sangriento

Del total de homicidios dolosos (202) cuantificados de enero a mayo, 167 fueron con arma de fuego, tres con arma blanca y 32 con otro elemento, según el reporte del SESNSP.

Mayo registró más asesinatos que otros meses, con 49, mientras que abril contabilizó 37, marzo 45, febrero 38 y enero 33.

Cabe recordar que precisamente el 23 de mayo, un grupo de sicarios mataron a 12 personas en un ataque perpetrado al bar y hotel Gala en la colonia Lindavista.

Fotos: Martín Rodríguez

“El 92 % de las víctimas de homicidio tienen que ver que pertenecían a un grupo delincuencial y otros eventos. Ese 8% es un tema de investigación que se está viendo porqué, hay un tema de riñas que no tiene que ver con delincuencia organizada, pero que sí es un tema de homicidios que son delitos violentos pero que tienen otra génesis”, señaló Rivera Peralta.

‘Le toca a la federación’

El Secretario de Seguridad Ciudadana, dijo que el tema de los homicidios dolosos le toca atenderlo y atacarlo a la Federación y por ello- dijo- tienen que enfocarse en la solución del problema.

“Los comentarios que hizo la Secretaría Federal es con base a sus estadísticas y efectivamente son temas que tiene que atender la federación y lo dijo muy puntual. Son temas vinculados a delincuencia organizada que tiene que atender la Federación a través de la Guardia Nacional que es el área responsable de darle seguimiento a todas las investigaciones y el tema de la prevención del delito. Nosotros estamos trabajando de manera ordenada y coordinada y tenemos muchas detenciones vinculadas a delincuencia organizada”, señaló Rivera.

Rivera aseguró que el municipio está trabajando en la prevención e incluso ha participado en detenciones, pero el tema es responsabilidad directa del gobierno federal. Denuncias por extorsión en 2022

“Sí tiene la Federación que enfocarse un poquito más en las responsabilidades que tiene de atender la problemática, son temas vinculados a la delincuencia organizada”, dijo.

Lee más: Insiste Rivera Peralta en que autoridades de seguridad en Celaya no están rebasadas

Ciudad violenta

El incremento en los homicidios dolosos se debe a los movimientos de los grupos delictivos y fracturas que hay entre estos, aseveró el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta.

Celaya fue considerada la ciudad más violenta en el 2020, justamente por el número de homicidios. Ocupó el primer lugar dentro del “Ránking 2020 de las 50 ciudades más violentas del mundo”, según el estudio que presentó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Denuncias por extorsión en 2022

En el estudio realizado en el 2021, la zona metropolitana de Celaya pasó a ocupar el quinto lugar.

Durante el presente año han arribado cientos de elementos del Ejército y la Guardia Nacional, y las autoridades municipales aseguran que han reforzado la seguridad, pero los ciudadanos continúan con la percepción de inseguridad.

Te puede interesar:

LC