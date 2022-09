El alcalde respondió a las Denuncias del Cerro del Hormiguero, señalando que las personas han vivido ahí por 20 años

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Las personas que han construido viviendas en el Cerro del Hormiguero son propietarias de esas tierras, no son paracaidistas “ni gente que dijo me voy a apañar un terreno como en otros lugares”, afirmó el alcalde Alejandro Navarro Saldaña.

En una reciente entrevista, Navarro reveló que lo que está pasando en el lugar es que personas del fraccionamiento Universitario y Lomas de Zaragoza, se quejaron de que había asentamientos irregulares, porque no les gusta que los pobres vivan a su lado.

Lee también: Observatorio Ciudadano de Guanajuato urge atender asentamientos en La Bufa

“Híjole, pues aquí en este país, somos libres. Por eso se mataron hace 200 años para que esas cosas ya no pasaran. “Quiero pensar que los cinco o diez señores. Son muy pocos, que se han inconformado. Algunos tuvieron posiciones políticas en algún momento quiera agarrar esa bandera para poder volver a salir en el periódico o en los medios”.

El presidente municipal afirmó que esas construcciones tienen mucho tiempo, aunque admitió que no tienen permiso para ello.

A inicios de este mes, vecinos de los fraccionamientos citados, denunciaron asentamientos irregulares en un área del Cerro del Hormiguero que consideraron reserva ecológica.

Foto: María Espino

Si se puede construir

A decir de Alejandro Navarro, aunque él no lo quiera, se puede construir en La Bufa, de acuerdo al uso de suelo que tiene, si es ecológico o forestal. Para ello se requieren los permisos y la administración municipal no los otorgará.

Te puede interesar: Se reunirán con vecinos de La Bufa para atender denuncia de asentamientos irregulares

“Si son dueños de ahí y han construido por años sin permiso, también los cantereros que están a la orilla de la panorámica que no tienen permiso para eso. No se les ha molestado en 20 años y parece que ahora a todo mundo le incomoda, pondremos orden, estaremos muy al pendiente de esa situación de esos temas, que nadie se quiera pasar, que no finquen, pero no es un tema de esta administración ni de este año”, puntualizó.

El alcalde afirmó que siempre ha sido defensor del cerro emblemático de la Bufa, pues además de ser un pulmón para la ciudad, es un espacio en donde se realiza una las fiestas icónicas del municipio.

EZM

Lee también: