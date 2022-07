Desde el 2013 a la fecha van 14 denuncias penales de la UCD en Guanajuato por mal uso del nombre, sin embargo la FGE no ha resuelto ninguna

Nancy Venegas/ Manuel Arriaga

Irapuato.- Del 2013 a la fecha van 14 denuncias penales que la Unión Campesina Democrática (UCD) presenta por mal uso del nombre de la organización por diferentes oficinas apócrifas. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha resuelto ninguna.

Francisco Escobar, dirigente estatal de la UCD señaló lo anterior y dijo que con la catorceava denuncia será la que presenten en contra de Miguel Ángel León, quien ha sido señalado como el presunto responsable del fraude de varios miembros de la organización.

Y es que hace 20 días, este habría pedido dinero a varias personas en Abasolo, con la intención de tramitar visas para laborar en Canadá.

Denuncias de la UCD en Guanajuato Foto: Eduardo Ortega

Una red de fraudes por varios estados

Algunos de los municipios en los que han interpuesto una denuncia son: Celaya, San Miguel de Allende, Juventino Rosas, Ocampo, San Diego de la Unión, Salvatierra; entre otros. Además los motivos abarcan desde el mal uso del nombre de la organización, hasta trámites para regular vehículos de procedencia extranjera.

“Ninguna de estas denuncias las ha resuelto la Fiscalía General de Justicia del Estado…Desde que se ofertó las visas a Canadá desde ahí la gente debe haber sospechado que era fraude. Canadá es de los países que hace años no ocupa visa para entrar. Entonces y una cosa muy importante debe de intervenir la fiscalía pero no solo la del estado; sino la Fiscalía General de la República porque se trata de una red que no opera solo en Guanajuato. Hacen fraude en Guanajuato, Michoacán, se van a San Luis Potosí, andan brincando de estado en estado, sorprendiendo a la gente que desafortunadamente por necesidad quiere migrar para mejorar sus condiciones de vida. Por eso son fácil de caer en estas trampas”.

Deslinda a la UCD de fraudes

Francisco Escobar, deslindó a la organización de los fraudes por las visas para laborar en Canadá. Confirmó que hace 20 días Miguel Ángel León, señalado por pedir dinero con ese fin en Abasolo, fue expulsado de la unión. También ofreció una asesoría legal gratuita a los afectados.

Denuncias de la UCD en Guanajuato Foto: especial

Y es que el martes, la alcaldesa de Abasolo, Rocío Cervantes Barba declaró que hay 2 organizaciones implicadas en el fraude; entre ellas señaló a la UCD. Por lo que Escobar pidió una disculpa de Rocío Cervantes y recalcó que no tuvieron nada que ver en el asunto.

“No solamente no tenemos nada que ver con el fraude; además estamos ofreciendo a los afectados que así lo deseen asesoría jurídica gratuita para presentar las denuncias correspondientes. Para recuperar no solo su dinero sino su documentación y por supuesto que la UCD se deslinda de cualquier actividad de esta situación…No basta con que se le regrese el dinero a la gente. Esto permite que en otro lado estás personas vayan y hagan el mismo modus operandi y defrauden a otra gente”, dijo el diigente.

Cobró 2 mil pesos por visas falsas

En conferencia de prensa, reconoció que Miguel Ángel sí laboró para la UCD. Aunque hace 20 días lo expulsaron. Esto luego de que Francisco Escobar recibiera el reporte de 2 personas a quienes el presunto responsable les pidió 2 mil pesos a cambio de darles visas de trabajo para Canadá. Un trámite que la Unión no realiza.

Denuncias de la UCD en Guanajuato Foto: Eduardo Ortega

“Hablamos con él, nos dijo que efectivamente estaba realizando el trámite; pero a nombre de otra asociación civil que él manejaba. Le dijimos que no lo hiciera a nombre de UCD…El 5 de julio pasado tuvimos una la reunión estatal en Pénjamo, donde se trató el asunto y se acordó la expulsión de Miguel. Vamos a ir al lugar en Abasolo que tenía como supuesta oficina, donde incluso vamos a quitar si hubiera los letreros o documentación de UCD”, aseguró Francisco Escobar.

Líder de la UCD coincidió con Miguel León en Pénjamo

Mientras que el líder estatal de la UCD se desmarcó de Miguel Ángel León, por el fraude gestado desde Abasolo; ambos asistieron a una reunión en Pénjamo de la senadora Antares Vázquez Alatorre, el mismo día en que supuestamente lo expulsaron.

Denuncias de la UCD en Guanajuato Foto: especial

En un boletín de prensa, Francisco Martín Escobar Ozornio aseguró que Miguel ya no forma parte de la UCD, “fue expulsado de la organización el día 5 de julio del año en curso”.

Sin embargo, ese mismo día, ambos, estuvieron en Pénjamo en una reunión convocada por la senadora. Incluso la diputada publicó una serie de fotografías como prueba de la reunión. En las imágenes aparecen Escobar Ozornio y Miguel León.

“En nuestro movimiento siempre hemos colaborado con quienes atienden las causas populares. Acudí a una reunión con líderes de la UCD que me plantearon diversos problemas del campo. Estaremos ayudando a resolver algunos de estos asuntos”, publicó la legisladora.

