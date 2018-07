Denunciarán a delegado por supuesta amenaza

Personal docente argumentan que tras colocar unas lonas demostrando inconformidad con el nuevo modelo educativo fueron amedrentados

Daniel Moreno

Apaseo el Grande.- El personal docente y el líder del sindicato demandarán ante la PDHEG al delegado de educación en la región José Manuel Subías Miranda por una supuesta amenaza al director de la secundaria técnica número 8 de la ciudad de Apaseo el Grande.

Al inicio de esta semana personal docente colocó en la fachada de la escuela unas lonas con algunos mensajes para demostrar la inconformidad por el nuevo modelo educativo que entrará en vigor a partir del próximo ciclo escolar.

Sin embargo, el delegado al enterarse de lo ocurrido pidió mediante amenazas al director de la secundaria retirar las lonas, según reveló Miguel Rico Rubio, secretario sindical en la escuela, y en caso de no retirarlas, se haría una revisión al personal, dando a entender posibles despidos.

Por ello, el secretario dijo que la demanda ante la PDHEG será por coartar la libertad de expresión.

“Si no les gusta y no tenemos repuesta, mañana yo me presento junto con el director a levantar una denuncia ante PDHEG y a la autoridad correspondiente contra las amenazas de Subías, e incluso podría pedir su destitución”

Por lo que toca al modelo educativo, Miguel Rico, comentó que el descuerdo consiste en que el nuevo modelo educativo no contribuye a mejorar la formación del alumno ya que materias como Geografía, Historia, Educación Cívica y Biología se reducen de cuatro a dos horas a la semana; mientras que otras como los talleres o la asignatura estatal van a desaparecer; con ello también están recortando las horas de trabajo de los maestros e inclusive podría desembocar en despidos, así que la petición al gobierno del estado y en especial al secretario de educación Eusebio Vega es que se respete el modelo educativo del 2011.

RC