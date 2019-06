Acusa constructor que no le pagaron en Yuriria

Realizó la obra de estabilización de la calle Tepeyac y asegura que el alcalde y la dirección de Obras Públicas le jugaron sucio

Luis Telles

Yuriria.- Sergio Ríos Amezcua, representante de una empresa constructora, dio a conocer que se interpondrá una denuncia ante la Función Pública, por incumplimiento en los pagos por la estabilización de la calle Tepeyac.

La vía Tepeyac, de 7 mil 114 metros cuadrados es el acceso principal al nuevo CAISES y tuvo un costo de poco más de 1 millón 200 mil pesos.

Acusa al alcalde Salomón Carmona Ayala de no querer cumplir con el compromiso de pago.

Explicó que el alcalde le dijo que iba a llegar el gobernador a inaugurar el CAISES, y que se había comprometido a que la calle iba a estar sin problemas de tránsito, por lo que le pedía que le hiciera la obra. “Me dijo, ‘le suplico ingeniero, le vamos a pagar, lo que pasa es que esta bola de jijos de tal por cual de regidores que se oponen al desarrollo del municipio, se ponen al brinco, pero ya habló el gobernador y les dijo que estaba la obra y se pagaría”.

Pero el alcalde y director de Obras Públicas, como les urgía, con una serie de triquiñuelas y mentiras, que no logré percibir, metieron a una empresa denominada SOLO del contratista Miguel López, para que por conducto de ellos se hiciera la obra y posteriormente dicha empresa nos pagara, lo cual nunca sucedió”

Sergio Ríos Amezcua, Constructor

“Además le dijo al gobernador que se habían ahorrado siete millones de pesos en la obra, que se había hecho en una semana y media, lo cual es mentira, porque se hizo en dos semanas y media”, añadió.

Asegura que les jugaron chueco

El problema que enfrentan, reconoce, es que no se firmó de manera directa el convenio de dichos trabajos, porque son una empresa que no está en el padrón de proveedores del estado.

“Pero el alcalde y director de Obras Públicas, como les urgía, con una serie de triquiñuelas y mentiras, que no logré percibir, metieron a una empresa denominada ‘SOLO’ del contratista Miguel López, para que por conducto de ellos se hiciera la obra y posteriormente dicha empresa nos pagara, lo cual nunca sucedió”.

Agregó que el único recurso que recibieron fue por 400 mil pesos, pero de ahí entregó al director de Obras Públicas, 78 mil pesos, como parte de la garantía y el resto lo ocuparon para pagar a trabajadores de la propia administración municipal, que ocuparon para los trabajos.

Los trabajos de estabilización de la calle, se hicieron con un producto llamado estabilizador de suelos -CON-AID/CBR Plus-, “hablamos de estabilización iónica de suelos, es hacer uso de la energía del suelo para la estabilización, se usa el magnetismo de la tierras para hacer la unión molecular”.

Dijo que hoy el alcalde señala que no paga porque los trabajos no sirvieron, que fue un fraude. “La empresa que yo represento no es una empresa ‘patito’, vale millones y millones de pesos. Tiene casi 40 años de representación en todo el mundo, no es algo que se inventó, es una tecnología aprobada a nivel mundial”.

Finalmente dijo que, no logra entender, como es posible que hoy el gobierno de Yuriria haya aprobado colocar asfalto, “si mi base no funcionó, cómo es posible que la quieran utilizar para aplicarle asfalto”.

JG