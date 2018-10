Denuncian violencia contra electores de izquierda en Brasil

Las presuntas agresiones surgieron tras el asesinato de un famoso maestro de capoeira que hizo público su voto por Haddad, y terminaron salpicando indirectamente a la campaña del ultraderechista Jair Bolsonaro

AFP

Río De Janeiro. – El asesinato de un famoso maestro de capoeira, que al parecer fue acuchillado tras haber hecho público su voto por Fernando Haddad, destapó el miércoles nuevas denuncias de violencia contra electores de izquierda durante la primera vuelta presidencial en Brasil.

Las presuntas agresiones terminaron salpicando indirectamente a la campaña del ultraderechista Jair Bolsonaro, quien el domingo venció por amplio margen a Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda). Ambos definirán la presidencia en un balotaje el 28 de octubre.

En declaraciones a la prensa, Bolsonaro recordó la puñalada de la que fue víctima en septiembre por parte de un militante de izquierda que dijo haber actuado en ‘nombre de Dios’.

“Si alguien con una camiseta con mi nombre comete un exceso, ¿qué tengo que ver yo con eso?”, se defendió el candidato y agregó: “pido a la gente que no lo haga, pero no tengo el control. Son millones y millones de personas que me apoyan. La violencia viene de otro lado; la intolerancia viene de otro lado. Soy prueba de eso”.

Bolsonaro salió al paso de los señalamientos tras el asesinato de Romualdo Rosario da Costa, de 63 años, conocido como Moa do Katende y quien fue apuñaleado el lunes en el un bar de Salvador de Bahía, en el noreste de Brasil, después de una discusión política.

El instructor de capoeira -un arte marcial brasileña tradicional que mezcla música, danza y defensa personal- increpó al presunto agresor por su apoyo a Bolsonaro, reveló el portal de noticias G1. Un hombre de 36 años está detenido bajo sospechosa de haber cometido el ataque.

Aquí “las personas prefieren al Partido de los Trabajadores”, de Haddad, habría señalado Katende, agregó el medio citando a la Secretaría de Seguridad de Bahía.

Este miércoles varias figuras del arte como los músicos Caetano Veloso y Gilberto Gil rindieron tributo al instructor asesinado, mientras en Curitiba está previsto un homenaje en el marco de un festival en el que participaría Katende.

A raíz del asesinato, la prensa se hizo eco de otros casos de violencia y amenazas que supuestamente involucran a los seguidores de Bolsonaro, entre ellos el ataque a un vehículo que llevaba un adhesivo con la leyenda “Lula Libre”, en alusión al exmandatario y líder del PT, Luiz Inacio Lula da Silva, encarcelado por corrupción.

También se denunciaron actos de vandalismo en la biblioteca central de la Universidad de Brasilia, contra obras relacionadas con la lucha por los derechos humanos.

Según un responsable del lugar, siete libros fueron dañados, incluidas las páginas que se referían al fin de la dictadura militar (1964-1985), un periodo de la historia al que Bolsonaro ha rendido apología.

