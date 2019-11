Denuncian vecinos la muerte de cinco palmeras trasplantadas

Los tres adultos mayores aseguran que esto se debe a la falta de cuidados; ahora los especímenes representan un riesgo en caso de secarse y caer por su propio peso

Jazmín Castro

León.- Un grupo de vecinos de la colonia Deportiva 1 denunciaron que las cinco palmeras que fueron trasplantadas en el jardín principal se están muriendo por falta de cuidados, y pese a que ya reportaron la situación a las autoridades municipales, éstas han hecho caso omiso.

Son tres adultos mayores, Ramón, Silvia Ramírez y María Elena Barco, quienes dijeron acudir todas las mañanas, “limpiamos y barremos, quitamos la hierba y el jardín lo cuidamos de los visitantes que dejan su basura”, comentó el señor Ramón.

Sin embargo, aseguraron que desde hace dos meses comenzaron a notar que cinco palmeras se están secando, pues no han recibido mantenimiento desde su trasplante.

“Cuando quitaron la glorieta (Congreso de Chilpancingo y Bulevar Antonio Madrazo), quitaron los árboles y las palmeras y las pusieron aquí, pero se están secando y serán un riesgo si se caen”, comentó.

Aseguraron que las ramas se cayeron desde hace tiempo, y ellos las retiraron debido al mal aspecto que daban, pues generaban que la gente las confundiera con basura y dejara sus propios residuos en la zona.

Los tres vecinos, quienes se encargaron de limpiar pidieron a la Dirección de Parques y Jardines que acudieran a retirar la basura y le dieran tratamiento a la vegetación, pero no recibieron respuesta.

Los señores denunciaron que todos los días luchan por mantener un espacio limpio y alejar a las personas que dejan basura o tratan de delinquir, “pero no contamos con una motivación, faltan servicios y no contamos con el apoyo de las autoridades, antes este espacio era un basurero y aunque lo sacamos adelante, ya no podemos estar poniendo de nuestra bolsa para sostenerlo”, sentenció.

Finalmente solicitaron que las palmeras recibieran tratamiento, o en última instancia fueran retiradas pues representan un riesgo en caso de que lleguen a caerse.

