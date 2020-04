Denuncian vecinos a 3 sacerdotes ‘falsos’

Cuca Domínguez

Salamanca.- La instalación de una capilla privada en donde se venera a Cristo Juez y Sumo Sacerdote dividió las opiniones de los habitantes de la colonia Efrén Capiz, porque se cuestiona la veracidad de Mauricio Parra Solís, Joseph Eduardo Torres Guerrero y Jaime Mauricio Zavala García como sacerdotes y que puedan oficiar celebraciones la iglesia.

El obispo de la diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz hizo un llamado a no dejarse estafar porque éstas personas no son sacerdotes; sin embargo el presidente de colonos Martín Miranda Moreno aseguró que sí lo son e incluso donó el predio para la construcción de la capilla y se cuenta con todos los documentos en orden, además llevó a Correo a la vivienda que ocupan los sacerdotes en la colonia San Javier, para que aclaren esta tema, pero no se encontraron en el lugar.

Solicitan aclarar tema

Los vecinos de la zona hicieron llegar a Correo varias inconformidades ante la situación, “somos católicos, pero ya no sabemos qué sea cierto, mejor que se aclare por el bien de todos”, dijo una vecina.

Sin embargo. Martín Miranda Moreno, presidente de colonos, declaró a este medio que los sacerdotes tienen sus documentos en regla.

Comentó que los conoció porque andaban predicando la palabra de Dios y como creyente de Cristo Juez y Sumo Sacerdote, les ofreció la donación del terreno para la construcción de la capilla privada donde cada sábado a las 18:00 horas ofician misa.

De acuerdo al presidente de colonos estas son diferencias internas en la iglesia, “porque ellos son sacerdotes y sí se van a realizar celebraciones religiosas, de hecho vino un obispo de Chiapas y él les ha brindado todo el apoyo, por eso es que creemos en ellos”, dijo.

Obispo los desconoce

Sin embargo, a través de un oficio firmado el obispo de la diócesis de Irapuato precisó que había sido informado de falsos sacerdotes que estaban realizando actividades como exequias a domicilio en la parroquia de Nativitas y alertó a los fieles a que no caigan en engaños.

“Se trata de tres personas que se presentan como sacerdotes, Jaime Mauricio Zavala García, exseminarista del seminario de Irapuato y Mauricio Parra Solís, quien se presenta como capellán de la capilla particular Cristo Justo y Sumo Sacerdote, de la jurisdicción de la parroquia de San Antonio Abad”.

En Facebook también los boletinan como falsos sacerdotes en fotografías con el texto, “sacerdotes que no están en comunión con el Papa (…) su sacerdocio es ambiguo, inválido y gravemente ilícito”.

RC