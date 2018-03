Denuncian usuarios mal servicio en transporte

Señalan que el chofer no completa la ruta y cobra pasaje a menores sin darles boleto

María Espino

Guanajuato.- Usuarios del transporte público manifestaron su molestia hacia el conductor del camión con número económico GU-0033 de la ruta Presa de la Olla, debido a que no realiza la ruta completa y baja a los pasajeros al llegar a embarcadero y les dice que hasta ahí llega por qué no hay donde estacionarse más adelante o que hay muchos carros y los obliga a que se bajen y caminen para llegar hasta su destino, pese a que pagaron un pasaje completo.

Los afectados señalan que dicho conductor no respeta los señalamientos que establecen en que lugares se debe hacer paradas para bajar o subir pasaje, pues él se detiene en cualquier tramo de la calle sin importarle que bloqué el paso y genere congestionamiento vehicular, además cobra por los niños de kínder, solamente entrega un boleto de pasaje y asegura que así está establecido, que todos deben pagar pasaje incluyendo los menores de edad.

Publicidad

Uno de los usuarios, Carlos Jiménez, quien dijo que todos los días lleva a su hija a la estancia del DIF estatal que se ubica por el rumbo, comentó que se estaciona mucho tiempo frente a San Renovato y cuando ve que otro camión viene de inmediato arranca para ganar el pasaje, se adelanta y se mete frente a los otros carros obstruyendo el paso de los conductores, lo que ha generado molestia entre los demás choferes de las unidades de transporte público pues los pone en riesgo junto con los que viajan en el camión.

COBRO INDEBIDO

Correo entrevistó a otros conductores del transporte público para saber si es verdad que todos los menores de edad deben pagar pasaje y no darles boleto, los choferes no quisieron mencionar sus nombres, pero coincidieron en que eso no es correcto, que sólo pagan los niños que rebasan el nivel que se marca en lo sensores que están en la puerta delantera, y que de pagar se les debe entregar un boleto por cada pasajero, por lo que calificaron lo que hace su compañero, de quien no refirieron nombre, como un abuso al usuario.

RC