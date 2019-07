Denuncian transportistas hostigamiento de titular de Movilidad

Los concesionarios aseguran que reciben multas por situaciones ajenas a ellos, provocando que una buena parte de su salario deban destinarla a pago de infracciones

Nancy Venegas

Irapuato.- Cansados de supuestos hostigamientos y acoso por parte de los inspectores de Transporte, operadores y concesionarios del Transporte Público municipal denunciaron al Titular de Movilidad, Daniel León Morales.

Sostienen que a diario los operadores son infraccionados por motivos ajenos a ellos. En los últimos dos meses 10 operadores renunciaron a sus empleos por este motivo.

“Nos traen bien hostigados, las paradas que hay siempre están ocupadas de carros y ellos te dicen que no puedes bajar en doble fila, pero a veces no hay dónde estacionarnos ¿y dónde los bajamos?, ni modo de llevarlos hasta la siguiente. Ya nos tienen hasta la madre, no sé cuál sea el problema con ellos, nos están hostigando cada día más”, dijo Fabián, operador del Transporte Público con 19 años de experiencia que, cansado del hostigamiento, decidió renunciar a su empleo.

Junto a otros operadores cansados de la persecución por parte de los inspectores de Transporte, platicó que desde hace dos meses, una buena parte de su salario lo destinó al pago de multas y por eso decidió renunciar.

“He pagado muchas infracciones en los últimos dos meses, pues no me sale, mejor me voy; ellos llegan y nos dicen que traen órdenes, esto tiene como dos meses, nos están hostigando parejito a todos; el director general se comprometió a poner paradas pero no hay nada, no hay comunicación, a ellos les vale, les decimos que quiten los carros y nomas dicen que esa es bronca de Tránsito Municipal”.

Ramón García, representante de los concesionarios del Transporte Público señaló que a raíz del hostigamiento del director de Movilidad, Daniel León Morales, la rotación de operadores aumentó.

“Tenemos el problema de que no hay operadores, se nos va a complicar, desde hace dos meses han venido a renunciarme como 10 operadores, ha sido más fuerte. Daniel (León), en un curso de capacitación nos prometió solucionar los problemas, poner señalamientos y hacer que se respetaran las paradas, pero no ha dado la cara ni ha cumplido. La autoridad, en este caso el director de Movilidad, nos debe convocar para ver cómo mejorar el servicio y que ya no hostiguen a los operadores; si hay un acoso de parte de Daniel, él dice que cumple la ley pero no cumple”.

