Denuncian tianguistas abuso de autoridad

Los comerciantes despojados de su mercancía analizan que vía legal tomarán ante el operativo donde decomisaron sus cosas; el directivo de la Unión Benito Juárez, señaló que no hay respuesta de las autoridades

Luz Zárate

Celaya.- Tras el operativo realizado en las bodegas del ‘tianguis de los lunes’, en donde la Policía Federal decomisó diversos productos, los comerciantes aún analizan qué pasos legales seguirán, pues la mayoría quedaron ‘desfalcados’, mientras que otros sacaron la poca mercancía que les quedó por miedo a que regrese la Policía Federal.

Este sábado se reunieron para definir las acciones legales que emprenderán y a su vez recorrieron las bodegas donde pudieron apreciar lo dañadas que quedaron las cortinas de sus bodegas por el ‘saqueo’ del que señalan que fueron objeto.

Muchos de los afectados aseguraron que tienen las facturas de sus productos y que el operativo fue abuso de autoridad.

La Policía Federal informó que aseguró 60 toneladas de productos apócrifos, dando cumplimiento a órdenes ministeriales, relativos al cateo de 20 locales comerciales. El material decomisado fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR).

“En la presidencia nos dieron un teléfono de un señor de la PGR, pero ya llamamos y nos dicen que no está, que tenemos que ir hasta México, la realidad es que sólo nos vieron la cara. Nosotros estamos evaluando qué vamos a hacer legalmente porque fue un abuso lo que hicieron, se robaron la mercancía, yo tengo facturas de todo lo que he comprado, no es ilícita, ni apócrifa, ni nada, tengo mis facturas”, dijo Juana García.

La mayoría de los comerciantes afectados, platicaron que tienen varios préstamos que solicitaron para comprar mercancía.

Raúl Mendoza, directivo de la Unión Benito Juárez manifestó que se afectaron unas 20 bodegas, con mercancía de decenas de comerciantes. Agregó que “estamos de acuerdo en que se persigan mercancías ilegales, pero aquí se perjudicó a gente que vende mercancía legal, que vendía bisutería en pequeña escala, ropa mexicana y otro tipo de artículos, la gente tiene facturas y notas y están dispuestos a mostrarlas a las autoridades”, señaló.

