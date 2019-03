Denuncian tala de árboles en colonia de Salamanca

Vecinos de las calles Agua Dulce y Francita piden a la autoridad detenga esta acción que daña al medio ambiente; ya estaban secos y podrían ocasionar un accidente, responde autoridad

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Vecinos de la colonia Bellavista denunciaron la tala de varios árboles en la esquina de las calles Agua Dulce y Francita, los cuales señalan no estaban viejos ni dañados, por lo que piden se detenga esta acción que daña al medio ambiente en un municipio en el que el problema de contaminación es grave.

Al respecto, autoridades municipales informaron que se talaron porque ya estaban secos y podrían ocasionar un accidente.

Los habitantes de la colonia ubicada al norte del municipio, señalaron a correo que la mañana del pasado viernes se percataron que estaban talando varios árboles de eucalipto que se encuentran ubicados a un costado de una escuela primaria que está sobre la calle Francita, sin que se les explicara el motivo.

“Los árboles no se veían ladeados ni nada, yo saco a mis perros al parque que está en frente y hay muchos nidos de aves, incluso de pericos, a lo mejor pudieran estar viejos como comentó un señor, tal vez, pero los árboles se cuidan precisamente por su edad y eso le da más valor. No puede ser que me digan que es un árbol viejo y que no sirve”, señaló Gonzalo Ramírez, habitante del lugar.

Mariana Juárez mencionó que esperan que ya no continúen con esta tala, o se les explique el motivo por el cual se está realizando esta acción y si se plantarán otros árboles en el área, “no sabemos si mañana vayan a continuar por que queda uno muy grande en la esquina, pero ya le cortaron una parte”.

Autoridades municipales a través del área de Comunicación Social informaron que las acciones las llevó a cabo la Dirección de Parques y Jardines, cuyo personal realizó la poda de seis árboles de una altura aproximada de 5 metros, sin embargo dos de ellos tuvieron que ser talados al estar secos y cuyas ramas podrían ocasionar un accidente, principalmente a los alumnos del plantel educativo que se encuentra en el lugar.



