Denuncian solo 4 robos a peatones en dos meses

Las personas indican que no quieren perder el tiempo denunciando si al rato ven al ladrón en las calles

Luz Zárate

Celaya.- En Celaya, es común escuchar que las personas se quejan por la ola de robos que a diario suceden, sin embargo, en enero y febrero sólo se denunciaron cuatro robos a transeúntes.

Las personas prefieren denunciar a través de las redes sociales que fueron víctimas de un asalto pero no lo hacen ante el Ministerio Público.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó que en el primer bimestre del 2019 se denunciaron tres robos a transeúnte con violencia y uno sin violencia.

Mientras que en el 2018 se denunciaron 20 robos a transeúnte en el primer bimestre del año, de los cuales 10 fueron con violencia y 10 sin violencia.

En el 2017, sólo se denunciaron seis asaltos, de los cuales cinco fueron con violencia y uno sin violencia; la cifra de denuncias de personas que son asaltadas ha disminuido.

Falta de confianza

Según lo que relatan por las redes sociales las personas que han sido víctimas de un asalto, no denuncian por la falta de confianza en las instancias encargadas de la Fiscalía de Justicia o porque los policías dejan libres a los delincuentes antes de ponerlos a disposición del Ministerio Público.

Según el Inegi, por cada delito denunciado, nueve no se informa a la autoridad ministerial.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2017 señala que la cifra negra, es decir el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa es de 93.7%.

Los robos se han registrado con y sin violencia, sin embargo, en cualquiera de los casos, los afectados se sintieron vulnerados.

A últimas fechas los colonos, comerciantes y ciudadanos en general, en lugar de denunciar ante las autoridades de justicia prefieren evidenciar a los delincuentes y quejarse en las redes sociales o si se presta la oportunidad detenerlos ellos mismos, golpearlos, grabarlos, exhibirlos y en algunos casos entregarlos a la Policía; sin embargo, en muy pocas situaciones acuden al Ministerio Público a interponer una denuncia penal.

Llueven las quejas

“No tiene caso levantar denuncia, es pura pérdida de tiempo, mejor les damos una calentadita para que aprendan. Si los mismos policías los dejan ir para qué perdemos el tiempo denunciando. No hay confianza en la autoridad, se los lleva la Policía y los volvemos a ver robando al rato de que los detienen”, señaló Eduardo Mejía, vecino de la colonia Villas del Romeral.

El líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Arnulfo Bocanegra, dijo que una de las quejas que más tiene de sus representados son los asaltos que sufren.

“En casi todos los reportes que recibo como líder me dicen que fueron a mano armada y ya no con una navaja o una pistolita sino con armas de grueso calibre, pero prefieren no denunciar porque de cualquier manera los dejan salir y no se hace nada en contra de los rateros y tampoco se frena el ilícito”, dijo.

RC