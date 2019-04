Denuncian sistemas solares para riego de parques como inútiles

Los vecinos del parque ‘Aurora’ se hallan preocupados debido a que consideran que este sitio es el único bosque que queda al norte de la ciudad

Regina Solórzano

Irapuato.- El programa piloto de riego en los parques con energía solar no ha tenido los resultados esperados, denunciaron vecinos del parque ‘Aurora’ de la colonia Las Rosas, quienes aseguran que el sistema no funciona desde que fue instalado hace tres meses.

“El equipo desde el inicio está dañado y no funciona. El viernes pasado vinieron que porque ya estaba listo, pero no volvió a jalar”, comentó uno de los vecinos, quien agregó que al inicio el problema no fue que creciera el follaje e interfiriera entre el Sol y el aparato, sino que lo instalaron justo por debajo del mismo y que aunque ya lo reubicaron, continúa sin ofrecer algún beneficio debido a que no sirve.

Consideraron que un panel solar no es suficiente para regar todo el parque, ya que éste se encuentra gravemente deteriorado con el pasto seco y los árboles enfermos, situación que dijeron haber reportado infinidad de veces al Municipio, pero éste sigue sin atender.

Los vecinos del Parque Aurora se hallan preocupados debido a que consideran que este sitio es el único bosque que queda al norte de la ciudad, aunque “pareciera que a nadie le importa”, dijeron.

Este parque es uno de las 10 áreas que opera con este sistema de riego solar, el cual está a cargo de la Dirección de Parques y Jardines en coordinación con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Irapuato (Japami).

