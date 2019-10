Denuncian ‘Servidores de la nación’ a subdelegado del Bienestar

Los dos funcionarios acusaron a Gerardo Sierra Ríos de despido injustificado, acoso laboral, nepotismo, hacer mal uso de los apoyos sociales y hacer proselitismo con miras a las próximas elecciones

Luz Zárate

Comonfort.- El subdelegado de la Secretaría del Bienestar en la región Celaya, Gerardo Sierra Ríos, fue denunciado por despido injustificado, acoso laboral, nepotismo, hacer mal uso de los apoyos sociales que entrega el Gobierno Federal, hacer proselitismo con miras a las próximas elecciones, por parte de dos Servidores de la Nación de Comonfort que aseguran los despidió sin argumentos.

Los Servidores de la Nación también solicitarán al Consejo de Honor y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena que revisen la manera de proceder del funcionario federal y exigen que intervenga la Secretaría de la Función Pública.

Ma. Guadalupe Uribe González y Adolfo Arellano Capulín, solicitaron a la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de Morena, que realicen una investigación sobre la manera cómo Sierra Ríos está operando los programas y apoyos en los municipios que coordina.

No cumple con los principios que AMLO ‘pregona’

Ambos Servidores de la Nación aseguran que Gerardo Sierra está dando preferencia a los municipios que gobierna Morena con fines electorales para el 2021, además afirman que ha contratado en la Secretaría de Bienestar a familiares y amigos, que no se entregan de manera adecuada los apoyos y sobre todo que no cumple con los principios que pregona el Presidente Andrés Manuel López Obrador: “no robar, no mentir, no traicionar al pueblo”.

“Nuestro caso ya está en las instancias correspondientes, porque sí nos hemos sentido intimidados, sí tenemos temor que haya represalias, pero ahora como dicen el que nada debe nada teme. Lo acusamos de abuso de poder, de acoso laboral, de despido injustificado, nosotros vemos muchas preferencias hacia sus amistades y además está usando los apoyos federales para beneficiar a los municipios donde gobierna Morena, sobre todo en Comonfort, incluso hay entregas de apoyo donde el presidente Carlos Nieto le da las gracias y viceversa y a nosotros como Servidores de la Nación nos llegó a mandar a trabajar a presidencia cuando somo trabajadores federales no municipales”, señaló Guadalupe Uribe.

El motivo por el cual fueron despedidos Guadalupe Uribe y Adolfo Arellano es que se les prohibió que se acercaran a una persona, quien es esposo de Guadalupe y amigo de Adolfo.

“Queremos que se haga una investigación en contra de Gerardo Sierra, Subdelegado de la Secretaría de Bienestar porque nos despidió sin darnos una justificación real. Queremos que se haga una investigación por tanta irregularidad que hay en toda la región que él maneja, en Comonfort, Apaseos y San Miguel de Allende. Los demás compañeros no van a hablar por miedo. ¿Porqué hay tanto favoritismo en algunos compañeros?, ¿porqué hay nepotismo?, a mí me comentó que el despido es por una amistad que yo tengo, cuando todos tenemos derecho a tener nuestra vida social, yo le dije a mí acúsame de que haya usado un programa federal para un beneficio personal pero no tiene nada de eso”, señaló Adolfo Arellano.

Guadalupe Uribe también coincidió en la misma versión.

“En mi caso el único motivo por el que se me despidió no fue ni por mi trabajo, le pregunté directamente que si era por mi trabajo, pero no, me dijo en varias ocasiones que era por mi compañero (pareja sentimental), que porque ya me había dicho que me alejara de esa amistad. Yo le pregunté que porqué me estaba despidiendo si éramos de los mejores trabajadores de Comonfort, también pido una investigación seria porque ha habido muchas irregularidades, con otros compañeros que tampoco van a querer hablar por temor que igual que como a nosotros nos intimidaba con que nos iba a correr”, señaló Guadalupe Uribe.

Ambos Servidores de la Nación señalaron que se les informó del despido el día viernes 4 de octubre, ese mismo día y al siguiente lunes fueron a Guanajuato a buscar al Delegado la Secretaría de Bienestar en Guanajuato, Mauricio Hernández, pero no los atendió.

Correo tiene un audio donde se escucha que el Subdelegado le dice a Adolfo Arellano que lamenta despedirlo porque “trabaja bien, pero no entendió que se alejara de Manuel”.

Incluso a ambos, Gerardo Ríos los acusa de tener actividades proselitistas a favor de Morena y les da como ejemplo su actuar de él, señalando que como funcionarios públicos no pueden tener inclinación hacia algún partido o cuestión política.

“Yo no ando con ningún político, yo no ando con ningún partido, ustedes están haciendo trabajo político. No se metan en temas de partidos, sin importar si es Morena o si es un partido en proceso, eres gobierno y te cuidas de todo, yo te digo no he puesto un pie en las oficinas del partido porque me señalan de cualquier cosa”, señaló Gerardo Sierra en la grabación.

En la grabación también se escucha que le reclama que asistieron al Informe de Gobierno del alcalde de Comonfort, José Carlos Nieto, y se justifica diciendo que él fue pero porque lo hizo en representación del Delegado Mauricio Hernández.

