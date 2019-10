Denuncian salmantinos robos y daños en el Panteón de La Cruz

Ciudadanos se percataron que varias de las criptas estaban dañadas de la parte de los altares, los cristales estaban rotos y faltaban piezas del aluminio de las orillas

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Para los delincuentes no existen lugares sagrados, ciudadanos que acuden al Panteón de La Cruz, denunciaron el robo de piezas de aluminio de los altares de varias las criptas, por lo que piden mayor vigilancia de parte de los encargados.

Se acerca el ‘Día de los Fieles Difuntos’ y como tradición se visitan en los cementerios a los familiares que ya partieron, por lo que los salmantinos que acuden con antelación para limpiar las tumbas de sus seres queridos.

Sin embargo, algunos de ellos se percataron que varias de las criptas estaban dañadas de la parte de los altares, los cristales estaban rotos y faltaban piezas del aluminio de las orillas.

Esta situación causó molestia entre los ciudadanos, quienes señalaron la falta de vigilancia de los camposantos, “pensamos que apenas tiene poco de estarse llevando los pedazos de aluminio o agarran uno de aquí y otro de allá, porque no son tan sencillos de quitarse, así que se toman su tiempo y debe de ser de día que hay luz, por eso no nos imaginamos que el personal del panteón que no se den cuenta”, señaló Sanjuana Hernández.

Mencionó que esta situación es visible en la zona de entrada, desconociendo si en algunas otras partes también se hayan vandalizado las tumbas, además de lamentar que los lugares sagrados no sean respetados por los delincuentes, “es un lugar donde descansan nuestros difuntos, es un lugar que debe ser respetado y es muy triste que ya ni esto respeten los ladrones, porque qué tanto les pueden dar por esos pedazos de aluminio”.

Los denunciantes esperan que se tomen cartas en el asunto por parte de los responsables, para evitar que este problema continúe, “y también que las personas que tiene a sus familiares se den una vuelta y vean si la tumba de sus seres queridos también está siendo dañada”.

