Denuncian ruidoso restaurante, Fiscalización se tapa los oídos

María Espino

Guanajuato.- Andrea Velázquez, vecina del callejón de Barranca, esquina con calle Alonso, denunciaron el exceso de ruido que siempre tienen en el restaurante Corazón Mexicano.

La quejosa aseguró que la música permanece a un alto volumen prácticamente todo el día, siete días a la semana.

Dijo que aunque ya han solicitado a los encargados moderar el volumen y en ocasiones si lo regulan, vuelven a incrementar el ruido, por lo que comentó que no hacen caso de que por el rumbo hay casas y hoteles donde hay gente que busca descansar y no puede por que la música tan alta que ponen no lo permite.

Y es que la quejosa manifestó que el asunto se agudiza más durante la noche cuando tienen música en vivo y el ruido entra a los otros inmuebles cercanos, incluso precisó qué en su hogar pareciera que están adentro pues el ruido se percibe muy fuerte no permitiendo dormir, o concentrarse en sus tareas.

Dijo que también fueron a la dirección de Fiscalización y Control Municipal a denunciar pero que por parte de la dependencia no han hecho nada.

