Yadira Cárdenas

Salamanca.- Habitantes de más de ocho comunidades de la zona oriente del municipio como Cerro Gordo y Santa Rita, denunciaron la falta de alumbrado en el tramo que conduce de la puerta 4 de la refinería a la puerta 7, vialidad que utilizan diariamente para conectarse con la cabecera municipal. Ante la falta de luz, el camino se ha convertido en una zona de riesgo, pues se han registrado robos de vehículos.

Según los habitantes afectados, el tramo que conecta con la carretera Juventino Rosas, se ha convertido en una ‘boca de lobo’, debido a que las lámparas de alumbrado no funcionan desde hace varios meses, propiciando el temor de transitar por el lugar entrada la noche.

Juan Manuel Domínguez habitante de la comunidad de Cerro Gordo, señaló que tiene que circular por esta calle todos los días alredeodr de las 9:30 de la noche para llegar a su casa, y hace una semana intentaron despojarlo de su vehículo.

“Venía pasando de la gasolinera cuando salió otro vehículo de la nada, imagino que estaba estacionado y por la oscuridad no se vio. cuando acordé se me emparejo y se me quiso cerrar, lo único que hice fue acelerar y aún así me siguieron, hasta que llegue al Divisador y comencé a tocar el claxon, pensando si alguna cochera estaba abierta o algún lado para meterme, pero ya no supe en qué momento se regresaron”,

señaló.