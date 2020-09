Denuncian que “solo quieren desestabilizar al Movimiento Antorchista”

María Espino

Guanajuato.- El congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es un acto de represión política y administrativa por parte del gobierno Federal y en particular del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, con el objetivo de desestabilizar al movimiento.

Marcos Pérez García Pérez, líder estatal del Movimiento Antorchista en Guanajuato, manifestó lo anterior y aseguró que no lo van a lograr, al aseverar que por más investigaciones que hagan no encontrarán nada ilícito porque sus finanzas son transparentes, apuntó con son ataques mediáticos para tratar de debilitar al movimiento que cuenta con más de 2.5 millones de simpatizantes a nivel nacional.

“Esto del congelamiento de las cuentas es un acto de represión política y administrativa como partido gobernante (Morana) y en particular del gobernador de Puebla (…) es un ataque mediático, no va a encontrar alguna prueba porque no la hay, (…) nosotros no vivimos de la gente (…) este procedimiento del congelamiento de las cuentas no es más que una medida represiva por parte del gobierno que encabeza el gobernador poblano, es el peor gobernador del país y el más represivo, no hay razón ilegal par que se hubiese procedido al congelamiento de las cuentas; nuestra materia financiera es totalmente transparente”, aseguró el líder social.

Pérez apuntó que en los 46 años que lleva de existir el Movimiento Antorchista jamás han incurrido en un acto ilícito y aseguró que en todo ese tiempo han trabajado el consolidar una estructura financiera sólida pues dijo que están conscientes de que para poder defender los derechos de los más desfavorecidos requerían independencia económica y no abanderar partidos políticos.