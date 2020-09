Denuncian que Secretaría Técnica es redundante

Nancy Venegas

Irapuato.- Karina es trabajadora doméstica, nunca pensó vivir una pandemia y mucho menos sufrir durante algunas semanas por falta de trabajo, pues suspendió sus actividades por casi un mes. Ahora teme contagiarse al tomar los camiones que la trasladan de su hogar a las casas donde trabaja.

“No sabía qué era una pandemia, no pensé que me tocaría vivirlo y sufrir sus consecuencias, afortunada – mente tengo salud, pero sí estuve casi un mes sin trabajo. Cuando empezó el aislamiento, en las dos casas donde trabajo, me pidieron que me cuidara y que me quedara en casa, fue muy difícil y lo sigue siendo”, platicó Karina, trabajadora doméstica.

Como a toda la población, la presencia de casos positivos y muertes por corona – virus, tomó por sorpresa a Karina, que ya hacía planes para conseguir un segundo empleo que le ayudara a seguir con sus proyectos en este año, como viajar. Pero la pandemia la frenó en ello.

“Ya había platicado con mi esposo que buscaría hacer el aseo en otra casa para tener un ahorro y poder viajar, pero simplemente no se pudo, mis ingresos bajaron porque dejé de trabajar un mes y eso es mucho para mí. Aunque mi esposo trabaja, estoy acostumbrada a ganar mi propio dinero, los viajes serán después, cuando ya se pueda, y el otro empleo pues también”, explicó.

Karina vive con su es – poso en una comunidad de Irapuato, cercana a Romita. De lunes a jueves, toma el camión desde su hogar para llegar la cabecera municipal y cumplir con sus obligaciones laborales en dos domicilios diferentes, y aunque pone en práctica los protocolos sanitarios para prevenir Covid-19, teme contagiarse al abordar el urbano.

“Hay mucha gente que no quiere entender el uso de cubrebocas o que se molesta porque le toman la temperatura o les regalan gel para las manos, que tosen o estornuda sin taparse la boca: (…) claro que tengo miedo que me vaya a contagiar en el camión, pero es el riesgo que tomamos las personas que trabajamos”.