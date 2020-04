Denuncian que INEGI está despidiendo injustificadamente

Jazmín Castro

León.- Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en León, denunciaron que sin justificación alguna, están siendo despedidos bajo el argumento que se hizo una recisión de contrato.

Y es algunos de los que estaban laborando como encuestadores de manera eventual, su contrato concluía en un mes, pero como se cancelaron los censos estuvieron en la nómina hasta el pasado miércoles.

“Les pidieron que firmaran la recisión de contratado y como algunos les faltaba un mes lo hicieron para no tener problemas”, comentó uno de los empleados que por temor a represalias no reveló su nombre.

Aseguró que a él, le faltan nueve meses para que termine su contrato, pero le dijeron que su último día es el 12 de abril y que no le permitirán el acceso aunque no haya finiquitado su situación al interior del instituto.

Más de 200

Este no es el único caso, pues al menos que existen unos 200 empleados que pasarán por el mismo trámite y que las inconformidades están surgiendo, pues el recurso para su nómina está asegurando y no creen que sea por la pandemia del Covid-19, por ello, pidieron que exista una verdadera justificación o que se les coloque en otra área.

El trabajador, agregó que les hicieron llegar un documento donde se informó que se estaban suspendiendo labores en diversas áreas, “pero realmente no es suspensión, esto es un despido lo que nos están haciendo y no está justificado (…)”.

En este caso agregó que se sienten acosados por los mismo personal que se está encargando del proceso, pues les están diciendo que de no firman, no serán contratados por el Inegi en un futuro, además de que no tendrán acceso a las oficinas aunque no hayan llegado a un acuerdo laboral.

La inconformidad no se ha hecho esperar por más empleados del instituto, a quienes les faltan meses por concluir su contrato y en este momento su economía se verá severamente afectada.