Denuncian que Armando Uribe busca nombrarse dirigente del PRI ante el IEEG

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El representante del PRI ante el consejo general del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), Carlos Torres Ramírez alertó a los consejeros para que no se dejen engañar por el grupo de priistas encabezados por Armando Uribe Valle que se ostentan como dirigentes estatales y pidió perdón a la ciudadanía por el mensaje erróneo que se ha enviado.

Y es que en días pasados, Armando Uribe acudió al IEEG para informar mediante un oficio que a través de una sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal celebrada el 9 de agosto se había nombrado una nueva dirigencia estatal encabezada por él mismo y señaló que la actual dirigente Ruth Tiscañero solo había sido designada como delegada en funciones de presidenta con carácter provisional por un periodo no mayor a 60 días.

Mauricio Guzmán Yáñez presidente del IEEG, mencionó que el documento fue enviado a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral y una vez que se obtenga una respuesta se tomarán las determinaciones conducentes.

No obstante, Carlos Torres Ramírez señaló que deseaba pedía una disculpa a la ciudadanía y al consejo general del IEEG “por el hecho de que algunos sedicentes priistas que se auto denominan directivos del Comité Directivo Estatal han venido realizando una serie de actuaciones en las que evidentemente lo que ocurre es que están usurpando funciones”.

Recordó que los integrantes de la “directiva espuria” tienen suspendidos sus derechos partidarios por lo que pidió a los consejeros electorales no dejarse sorprender.

“Esta sedicente directiva espuria se encuentra suspensa de sus derechos políticos por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria toda vez que han actuado en contra de los estatutos que rigen la vida interna de nuestro partido, por eso, es la disculpa, porque con acciones y con actitudes que van más allá de lo institucional no se manda un buen mensaje a la sociedad y debemos asumir con mucha pena este tipo de comportamientos de quienes no asumen y no admiten que ya no tienen las responsabilidades que en otro tiempo tuvieron y que dicho sea de paso, por más de 8 años indebidamente muchos de ellos permanecieron en el cargo no generando ningún resultado”.

Carlos Torres, destacó que la actual dirigencia encabezada por Ruth Tiscareño si ha dado resultados con la renovación de consejos políticos y dirigencias municipales, así como los comités seccionales que tenían 10 años que no se renovaban.

“Por eso pido perdón por las acciones indebidas que se realizan pero sobre todo quiero alertar a este consejo, estos sedicentes directivos se encuentran suspendidos en sus derechos político- electorales a fin de que no vayan a ser sorprendidos por esta honorable institución”, concluyó.