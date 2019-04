Denuncian proceso amañado en elección de delegado; exigen nuevas votaciones

Cinco aspirantes de San Juan de la Vega exigirán al municipio un nuevo proceso, y de no ser escuchados tomarán la delegación municipal para evitar que ejerza funciones

Vicente Ruiz

Celaya.- Luego de señalar inequidad e irregularidades en el proceso de elección de delegados en la comunidad de San Juan de la Vega, las que favorecieron al titular en funciones Pablo Barajas Elías para reelegirse, cinco aspirantes exigirán al municipio un nuevo proceso, y de no ser escuchados tomarán la delegación municipal para evitar que ejerza funciones.

Vicente Valencia Centeno, representante de una de las candidatas, puntualizó que la semana pasada, previo al proceso, le llegaron al delegado camiones con tabique y despensas, las que se estuvieron repartiendo “de dónde sacó eso?… no sabemos, pero demás estaba fuera de los acuerdos de la convocatoria porque lo hizo en horas de trabajo”.

“Luego, este domingo a la hora de la votación, los representantes del Ayuntamiento abren la mesa después de las 9:00 y la gente vota sin usar tinta indeleble. Iban más de 100 personas, nos avisaron que no la había, fui y lo señalé como ciudadano y coordinador de campaña de la señora María Laura Ramos Cuarenta, nos hicieron caso y pusieron la tinta, pero luego dieron motivo para que la gente votara dos veces, yo voté y me retiré, luego, pasado el mediodía me di una vuelta y la gente que vi votando en la mañana lo hacía de nuevo por la tarde”.

Anunció que se reunirán los cinco candidatos y van a pedir nuevas votaciones, “si no nos hacen caso vamos a cerrar la delegación, no lo vamos a dejar que se meta, queremos que se investigue de dónde llegó ese apoyo, hasta prometió que iba a dar permisos de para el Día del Carnaval y la gente, sobre todo los más jóvenes, se fueron con él”.

“Todo lo tenemos sustentando, vamos a ver de dónde llegaron esos apoyos y quién lo ‘apadrinó’ y si no hay respuesta, el día 10, que tome protesta de nuevo vamos a cerrar la delegación y no lo dejaremos entrar”, enfatizó.

MEJZ*