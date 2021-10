María Espino

Guanajuato.- Cinco ejemplares de árbol Ficus Benjamina, adultos y sanos, fueron talados al parecer de manera clandestina en Paseo de la Presa. El presunto ecocidio despertó enojo entre vecinos y otros ciudadanos que recriminaron la afectación ambiental e incluso reportaron el daño a la Policía.

Aunque la tala de árboles sucedió a temprana hora del lunes, elementos de la Policía Ecológica acudieron como a las 18:00 horas para inspeccionar y tratar de averiguar lo sucedido. No obstante, no pudieron obtener mucha información y nada pudieron hacer, pues en la casa frente a donde estaban los árboles sólo había una persona que dijo ser el velador y aseveró no saber lo que había pasado.

Fue entre 9:00 y 10:00 de la mañana de este lunes cuando un grupo de trabajadores llegó a la zona en donde estaban los árboles, a un costado del hotel Luz de Luna —frente a una finca en construcción— y acabaron con los árboles, dejando sólo la parte del tronco pegado a la raíz que está enterrada en la tierra.

“Para el mediodía ya habían con los cinco de los ejemplares de la zona”, narró molesta una vecina que prefirió omitir su nombre, pero que aseguró haber visto cuando comenzaron con la tala.

Sin respuesta

Ella recordó que poco antes de las 10:00 de la mañana, cuando salió a su trabajo, se percató que estaban cortando parte de los árboles, pero pensó que los estaban podando, “pues ya estaban muy crecidos” y apuntó que sí les hacía falta el mantenimiento.

Sin embargo, cuando volvió a su casa se encontró con que los habían cortado totalmente, por lo que dijo que esa acción debe ser sancionada por la autoridad municipal “aunque el dueño de la finca tenga mucho dinero” y cuestionó: “¿ahora qué sigue, que el gobierno le deje varios espacios de estacionamiento?”.

La ausencia de los cinco ejemplares no pasó desapercibida entre otros ciudadanos y pronto algunas personas fueron a la finca a reclamar a los empleados de la obra, pero estos argumentaron no saber del tema y mencionaron que los responsables fueron los trabajadores de una empresa externa dedicada a poda y tala de árboles.

Uno de los obreros de la finca señalada dijo desconocer quién contrató a los podadores, así como tampoco saben que exista un permiso para cortar los árboles, pues dijeron que a ellos únicamente les informaron para qué estaban ahí: cortaron árboles, levantaron los ejemplares afectados tumbados, limpiaron la zona y se fueron.

Exigen reparar daño

El área en donde estaban los árboles es frente a una finca que desde hace meses está siendo rehabilitada y que, de acuerdo a vecinos de la zona, será un hotel, por lo que consideran esta la razón que cortaron los árboles, con la finalidad de que la fachada luciera.

El hecho fue reprobado por habitantes de Paseo de la Presa y otros capitalinos que, a través de redes sociales, reprocharon el daño ocasionado y exigen a las autoridades municipales —en particular a la dirección de Medio Ambiente— que den una explicación, se finquen responsabilidades y exijan la reparación del daño.

Ante la situación, el colectivo ecologista ‘Colibríes de Guanajuato’ se pronunció en contra del hecho y amagaron con acudir este martes al lugar a recuperar la zona afectada para hacer una plantación de algunas especies en un intento de reparar el daño ocasionado. Asimismo, invitaron a la población en general para que acuda y lleve alguna planta o árbol endémico: garambullo, nopal o mezquite, así como palas, picos y hasta cubetas para replantar.

¿Afectaciones?

Correo buscó al director general de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado Zárate, para conocer si existía un permiso otorgado por la dependencia a su cargo para que cortaran los cinco árboles, sin embargo hasta el momento no se ha logrado obtener respuesta.

No obstante, la regidora del PVEM y presidenta de la Comisión de la Comisión de Medio Ambiente, Ana Bertha Melo González, aseguró que existe un permiso validado por Protección Civil municipal y por la propia dirección de Medio Ambiente, bajo el argumento que los cinco ejemplares “ocasionaban afectaciones”, pero no precisó de qué tipo ni dio más detalles al respecto.

