Acámabaro.- Luis Eduardo Irvin Valdes Moctezuma desapareció el jueves 5 de agosto en Acámbaro a las 22:00 horas en la colonia San Isidro, según su amigo, la última persona que estuvo con él, fueron elementos de la policía los que lo detuvieron y se lo llevaron.

Hasta el momento los familiares del joven no saben nada de su paradero, pues el mismo día que desapareció fueron a los separos y en la dirección de policía señalaron que no detuvieron a ninguna persona con sus características.

“Su amigo le marca a su novia y dicen que una unidad de policía se lo llevó. Entonces vamos mi mamá, su novia y yo a rectificar si era broma o verdad y sí, resultó que sí era verdad, y fuimos a la policía y no nos dicen nada, que no hay ningún detenido con esos datos y que no tienen ningún reporte para detener a alguien, entonces fuimos al Ministerio Público en la madrugada, pero no tuvimos suerte para que nos pudieran atender”, comentó Sandra, hermana de Luis Eduardo.

Familiares de inmediato comenzaron a difundir imágenes y los generales de Luis Eduardo en redes sociales y fueron a presentar una denuncia al Ministerio Público.

El joven mide un metro con 74 centímetros, pesa alrededor 90 kilogramos, tiene 22 años, cabello lacio y castaño oscuro, las cejas pobladas y como seña particular tiene un tatuaje de la fecha de su nacimiento (3 de marzo del 1999) en la clavícula izquierda con números romanos.

El día que desapareció vestía un pantalón de mezclilla oscuro y una sudadera negra con la leyenda “Cali”, traía una mochila gris claro en su espalda, portaba tenis blancos con dos franjas rojas y una azul de la marca Adidas.

Actualmente las autoridades oficiales no han emitido alguna alerta en su búsqueda, sin embargo, plataformas de grupos colectivos publicaron información de Eduardo para encontrarlo.

