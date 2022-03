Por lo menos 15 caballos de la Policía Montada de Irapuato fueron trasladados a un nuevo establo donde antes habían sufrido maltrato

Nayeli García

Irapuato.- “No permitamos que los maten”, es el mensaje que lanzó a los irapuatenses la ciudadana Miriam Ruiz Jiménez, luego de que el Gobierno municipal trasladó a 15 caballos de la Policía Montada a un nuevo espacio en donde asegura que no reciben un trato digno.

Compartió que hace tres años, su esposo fue contratado para el cuidado de los caballos en su granja ubicada en la colonia Los Olivos, a unos cuántos metros del Centro de Comunicaciones (Cecom), luego de que en la granja en donde los tuvieron alojados hasta el 2019, los tenían en malas condiciones. Ahora las autoridades pretenden mandar a 15 caballos a la misma granja donde fueron maltratados.

“Hace tres años le consignaron (a mi esposo) a los caballos de la montada. Mucha gente le dijo que no los recibiera porque estaban en los huesos, incluso dos murieron en el remolque, varios los bajaron en costales, una situación de verdad inconcebible”, señaló.

Incluso compartió fotografías de los equinos, de un antes y un después, de cómo habían llegado prácticamente en los huesos para estar bajo su cuidado, y cómo se encontraban en la actualidad, y es que aseguró que ella y su esposo pasaron semanas, incluso algunas noches sin dormir, para cuidarlos, alimentarlos y ponerles sueros para que se recuperaran.

Fotos: Miriam Ruiz 1 de 8

La Catrina, El Cantador, El Conejo, El Chocolate, El Caminante, La Estrella, Luna, Nemo, Veneno, El Picochulo, El Apache, El Chivo, La Consentida, La Princesa, y El Malboro son los nombres de los caballos de la Policía Montada.

“La inconformidad es que regresan al mismo lugar de donde ¡nosotros los rescatamos! Ese es el coraje y yo le quiero hacer un llamado a todas las personas que aman a los animales que le den seguimiento a esto y no permitamos que los maten. No se vale, no es justo”, advierte Miriam en su mensaje.

Aunque los caballos fueron llevados en un primer momento a una bodega ubicada en El Carmen, se presume que éstos volverán a las instalaciones ubicadas en La Caja, pertenecientes supuestamente a un alto funcionario municipal, que llegaba a cobrar hasta 300 mil pesos mensuales por el cuidado de los animales, cuando el pago actual era de 5 mil 800 pesos por cada uno de los caballos al mes.

Ante el cambio del proveedor de este servicio, la presidenta municipal Lorena Alfaro García habría comentado que cualquier cambio que se hiciera en torno a la ubicación de la Policía Montada sería para bien de la operatividad y de los propios animales.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana , Miguel Ángel Simental, dejó el tema en manos de la Oficialía Mayor, quién dijo que ellos eran los que se estaban encargados del asunto que era meramente administrativo, y qué aunque él consideraba que los caballos estaban bien, la decisión final es administrativa.

