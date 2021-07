Luis Telles

Valle de Santiago.- Automovilistas de las comunidades ubicadas al poniente de la cabecera municipal, así como vecinos de las colonias 20 de Noviembre, Ecologista y Fonhapo, denunciaron el mal estado en que se encuentra el bulevar Niños Héroes, entrada y salida principal a la carretera Valle de Santiago-Huanímaro.

Don Pedro Ramírez, como automovilista que pasa diario por la vialidad con dirección a cabecera municipal, señaló que las autoridades municipales deberían poner atención, porque es peligroso el que haya tantos hoyos, y más cuando llueve, pues hay quienes no conocen el estado en que esta la vialidad y caen repentinamente en los hoyos, perdiendo el control de su unidad.

“Cuando menos, tapar los hoyos, pero que hoyos digo, son cráteres y no porque estemos en Valle de Santiago, famoso por sus cráteres, debemos de tener estas vialidades tan deterioradas”, añadió.

Guadalupe Vidal, vecina de la colonia 20 de Noviembre, señaló que las lluvias han dejado al descubierto la problemática en dicha vialidad: “el carril de acceso a cabecera municipal, es lo más dañado, por eso mucha gente que ya sufrió daños en sus autos, por los hoyos que hay, prefiere meterse a la colonia 20 de Noviembre y rodear, aunque den más vuelta, tarden más tiempo, preferible”.

Agregó que el carril de salida está menos dañado y personas que se dedican a pedir dinero, por tapar los hoyos con carpeta asfáltica aprovechan la situación: “el enojo de quienes pasamos por el lugar y hacen su agosto, claro, porque cómo es posible que las autoridades no hagan algo al respecto”.

Don Artemio criticó la falta de las autoridades: “no es cualquier vialidad, mucha gente va al Hospital Bicentenario, está también la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato (UTSOE), Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE), así como barandilla, no es una simple calle con baches, y hoy se ha convertido en un peligro constante que pudiera provocar accidentes fatales”.

Don Miguel, comerciante en la zona, relató que su auto sufrió daños en la suspensión tras caer en uno de esos hoyos: “llanta tronada, amortiguador, valeros dañados, podrían decir que no vi, pero con el agua, no se ve el tremendo hoy, y además, sucedió al ir despacio, qué será si una persona va con algo de velocidad, mejor no pensarlo y que las autoridades hagan su trabajo”.