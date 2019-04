Denuncian pasividad del gobierno estatal y federal para otorgar recursos

Ediles de oposición manifestaron la falta de coordinación que se tiene para lograr otorgar los apoyos que necesita el municipio en beneficio de los ciudadanos

Onofre Lujano

Tarandacuao.- Los regidores de oposición en Tarandacuao, han mostrado su preocupación debido a que el gobierno federal y estatal aún no se ponen de acuerdo para que los programas y conjuntamente los apoyos municipales, aterricen para beneficio social.

El regidor de Morena, León Jaime García López,, externó que como ediles ha faltado el conocimiento y han hecho escritos para que se bajen los recursos, para realizar los proyectos para beneficio de la ciudadanía, resaltó que ya se acabaron los tiempos de estar estirando la mano y no tener resultados.

“En el caso de Tarandacuao vemos que está estancado y no hay problemas sustentables para poder fomentar por ejemplo, la cultura y no pasa de tener eventos, una cosas es ser protagonista y otro ser espectador”

El edil continuó afirmando que existen carencias, por ejemplo en la casa de la cultura la cual se ve abandonada, indicó que hay que pensar en traer programas importantes como una orquesta sinfónica, porque los músicos se tienen pero no se da el apoyo, “lo mismo sucede en la actividad deportiva por lo que creemos que somos de los municipios más olvidados del estado”

Por su parte Víctor Rojas, regidor por PVEM externa que el esquema nivel estatal se ve bastante pasivo y se cree que aún no terminan ponerse de acuerdo el gobierno estatal con el federal, este último que se encuentra trabajando y buscando las vías correctas pero como que no empata con el gobierno estatal.

Dijo que la habilidad de los municipios debería de estar todos los días tocando la puerta del gobierno del estado y federación y en las instancias donde lo tenga que hacer, el problema de las personas es que no hay capacidad “nos está tocando es ‘bailar con la más fea’“

“Nos interesa Tarandacuao y nuestro papel como regidores es así, señalar y puntualizar lo que no esté bien hecho y que haya el equilibrio, porque una cosa es ser oposición y otra es el equilibrio, pero queda claro que no somos negativos y cuando vemos que los recursos no están bien aplicados y tienen un trasfondo el compañero regidor García López, un servidor y mi compañera de mi fracción no estamos de acuerdo”.

RC