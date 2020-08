Denuncian ola de robos en colonia Soto Innes 2

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Mientras los templos, gimnasios y cines se preparan para reanudar actividades dentro del semáforo naranja de la pandemia por la Covid19, en los tianguis, algunos comerciantes y clientes se continúan olvidando de las medidas sanitarias, principalmente de la sana distancia.

Como parte de las modificaciones que realzaron autoridades municipales para establecer filtros sanitaros en la zona cercana al mercado municipal, comerciantes del ‘Tianguis de los Miércoles’ del sector de ropa de paca se colocaron en la calle Sánchez Torrado, sin embargo algunos de ellos se olvidaron de las medidas sanitarias.

Durante un recorrido por esta zona comercial se pudo observar que si bien un 95% de los clientes y vendedores utilizan el cubre bocas, se olvidan del gel antibacterial y sobre todo de la sana distancia en la zona de ropa de paca, donde los clientes se amontonan en busca de las prendas.

Al observar la presencia de medios de comunicación se corren la voz para que quienes no traen el cubre bocas se lo pongan, pero no se hace nada por mantener la distancia entre las personas, entre las que se encuentran adultos mayores, “por culpa de unos nos pueden perjudicar a otros, los que su hemos respetado lo que nos han dicho, no queremos quedarnos sin trabajar pero lamentablemente algunos compañeros no entienden y hasta se molestan”, señala una de las comerciantes cercanas.

Hasta este miércoles Salamanca registra mil 265 casos confirmados de Covid 19, más de 100 de ellos en los primeros días de agosto.

