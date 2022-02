Vecinos denunciaron el maltrato animal que sufre un perro frente a las Oficinas Municipales de Silao

Karla Silva

Silao. – Ciudadanos denunciaron el mal estado de salud y el descuido en el que se encuentra un perro en la Avenida Álvaro Obregón Norte, frente a las Oficinas Municipales de Silao.

Te puede interesar: Acusan al Caan Silao de maltratar a ‘Tiburón’, un perrito callejero inofensivo

Los quejosos se valieron de las redes sociales para evidenciar las pésimas condiciones del animal, el cual se encuentra en un pequeño patio casi frente a las antiguas instalaciones de la feria, y con apenas unas tortillas duras para comer, según quedó consignado en una fotografía tomada desde la banqueta.

Denuncian maltrato animal frene a las Oficinas Municipales de Silao

El perro blanco de talla grande -cuya edad no se puede calcular- tiene para descansar dos cartones húmedos. Aunque no está atado es evidente que no se puede levantar debido que la piel está pegada a los huesos.

“Qué indignación de verdad, mejor no tengan nada (mascotas) … es por la calle rumbo a la ex-feria, salida Silao-León ¿Qué se supone que haga?”, escribió Grecia Arenas desde su cuenta de Facebook.

Hasta el momento el Centro de Atención Animal (Caan), no se ha pronunciado al respecto y tampoco se sabe si ya se presentó una queja o denuncia formal por lo ocurrido.

MD